虎牙 Q3 营收 28.15 亿元，与斗鱼达成合并协议、业务进一步协同

11 月 11 日下午消息，虎牙（NYSE:HUYA）公布了 2020 年第三季度财报。财报显示，2020 年第三季度，虎牙总收入为 28.15 亿元，较 2019 年同比增长 24.3%。在非美国通用会计准则下，归属于虎牙的净利润为 3.61 亿元，同比增长 75.0%。

在国内用户数据方面，第三季度虎牙直播 MAU（月均活跃用户数）和移动端 MAU 分别为 1.729 亿和 7420 万，同比增幅分别达 18.3% 和 16.3%；直播付费用户数为 600 万，相比 2019 年同期的 530 万增长 13.2%。

虎牙首席执行官董荣杰表示：“尽管受新冠肺炎疫情影响，中国的暑假时长相对缩短，但是我们通过更为丰富的内容和不断增强的体验，以及深化与腾讯的合作，触达到更为广阔的用户群体。2020 年第三季度，虎牙直播的平均 MAU（月均活跃用户数）达到 1.729 亿 , 用户持续增长的势头为进一步推动用户参与度和提高变现能力奠定了坚实的基础。”

虎牙首席财务官刘晓钲表示：“在推动用户大幅增长的同时，我们在 2020 年第三季度的财务表现也获得了进一步提升。我们的总收入和毛利同比分别增长了 24.3%和 52.7%。2020 年第三季度的营业利润率由 2019 年同期的 2.8%大幅提高至 7.9%；而在非美国通用会计准则下的营业利润率则提升至 11.8%，该数据在 2019 年同期为 6.5%。在稳健经营杠杆的加持之下，我们有信心在诸多机遇面前做出有力决策。”

财报显示，2020 年第三季度，虎牙的总收入为 28.15 亿元（4.15 亿美元），相比 2019 年同期的 22.65 亿元增长 24.3%。非美国通用会计准则下，即剔除股权激励费用的经营利润为 3.31 亿元（4880 万美元），相比 2019 年同期的 1.47 亿元增长 125.2%。非美国通用会计准则下，即剔除股权激励费用归属于虎牙的净利润为 3.61 亿元（5320 万美元），相比 2019 年同期的 2.06 亿元增长 75.0%。自 2017 年第四季度以来，虎牙已连续十二个季度实现盈利。

营收构成方面，2020 年第三季度，虎牙来自于直播的收入为 26.57 亿元（3.91 亿美元），相比 2019 年同期的 21.56 亿元增长 23.2%。主要的增长原因是虎牙付费用户数量以及付费用户平均花费均有所增加。付费用户数量的增长主要是由于平台用户的整体增长。付费用户平均花费的增长主要是由于平台内容、产品和服务的丰富与优化。

本季度，虎牙来自广告和其他业务的收入为 1.58 亿元（2320 万美元），较 2019 年同期的 1.09 亿元增长 44.6%。该增长主要来自于广告商的数量增长与多样化，受益于虎牙品牌在中国互联网广告市场获得的进一步认可。

财报还显示，近期，虎牙与斗鱼达成合并协议，预计于 2021 年上半年完成合并。根据合并协议，虎牙将通过 “以股换股”合并收购斗鱼所有已发行股份，包括由美国存托凭证 (ADS)所代表的普通股。斗鱼在合并前已发行的股份及 ADS 将取消，将成为虎牙私有全资子公司，并将从纳斯达克退市。

就虎牙与斗鱼合并一事，董荣杰称：“如果与斗鱼的合并顺利完成，我们对其中蕴含的机遇感到非常振奋。我们认为，这一潜在合并将促使双方利用互补优势实现显著的协同效应，并为我们的用户、业务合作伙伴和股东创造更多价值。”

按照美国通用会计准则，2020 年第三季度，虎牙的毛利润为 6.21 亿元（9140 万美元），相比 2019 年同期的 4.06 亿元增长 52.7%；本季度毛利率由 2019 年同期的 17.9% 增长至 22.0%。2020 年第三季度归属于虎牙的净利润达到 2.53 亿元（3730 万美元），相比 2019 年同期的 1.23 亿元增长 105.3%。

截至 2020 年 9 月 30 日，虎牙拥有现金、现金等价物、短期存款和短期投资计 107.98 亿元 (15.90 亿美元)。