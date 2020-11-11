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2020 - 2021，我的微软 MVP 大礼包开箱

痕迹gg 2020/11/11 17:37:43 责编：机智的BLACK
评论：

就在今年的国庆，有幸获得了微软最有价值专家 (MVP) 奖，为此我在 IT 之家也写了一篇文章，来分享我的一些感想以及状态。

本想着等到微软寄送的 MVP 大礼包到达之后，再给大家做一个大总结。(当时心情按耐不住) 于是今天把它写成一篇文章，总结一下关于微软 MVP 奖项以及给自己留个纪念。

  • Microsoft MVP 是什么以及如何成为 MVP？

     Microsoft MVP 介绍

  • Microsoft MVP 奖的技术结构

由于我选择的是 .NET 方向，所以在获取奖项之后，也有会针对不同领域的福利，下面我会详细介绍。

例如你选择的是游戏方向的, 可能会于 XBOX 产品相关的内容, 具体的福利会以最终邮件通知为准。

微软的 MVP 奖项类别分很多种， 在云服务、AI、开发人员技术、Windows 等等。

下面是微软官方的截图：

  • 怎样才能成为 MVP?

如上图所示，大家可以首先找到自己擅长的领域, 然后由 Microsoft 全职员工 (FTE) 或 Microsoft MVP 为你提交提名推荐信。

提交推荐信后，你将收到一个填写奖项提名的链接。完成提名表后，微软将审核你的提名。这个过程可能需要长达 90 天。

整个过程审核完成之后， 如果你收到了来自微软的邮件，则代表你已经通过了微软的审核，获取的Microsoft MVP,如下所示：

说明：申请微软 MVP, 微软会审核你在过去一年内所作出的贡献 (你所申请的领域)，无论是社区、线上直播、开源项目等。

  • 关于 MVP 大礼包

成为微软 MVP 之后，微软美国会为你准备一份大礼包、以及线上激活的一些权益。

下面关于我的所有礼包：

实体大礼包：

MVP 卡片(包含 MVP ID)
奖杯以及奖牌
MVP 徽章以及 MVP 贴纸
行为准则信件

线上权益 ：

$21000 Microsoft Azure 额度 (24 个月)
Github Pro 订阅 (12 个月)
Office 365订阅 (12 个月)
$150*12 Visual Studio Enterprise 订阅
Visual Studio Enterprise 订阅
JetBrains全家桶 (12 个月)
GitKraken Pro订阅 (12 个月)
Digicert SLL 证书
DevExpress、Syncfusion、Telerik 订阅
TechSmith [Snagit/Camtasia] 授权

线上权益有许多，这里只列举了我能用到的一些工具和订阅, 不同方向的 MVP 的权益有所不同。

  • MVP 礼包合影

  • 写给 IT 之家的朋友

可能这里也有一些开发同行以及在读书或者正想学习编程的小伙伴，大家可以多多交流，以后我也会在IT之家发布一些 .NET 相关的文章，大家也可以关注。

  • 写在最后

非常高兴的获得了微软的 MVP，就像读书那会儿非常想要 Lumia 920 那种心情，就好似圆梦一般。而我作为一个 .NET 开发者，希望能够在自己的领域，为社区发光发热发电。

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关键词：微软

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