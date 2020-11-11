2020 - 2021，我的微软 MVP 大礼包开箱

就在今年的国庆，有幸获得了微软最有价值专家 (MVP) 奖，为此我在 IT 之家也写了一篇文章，来分享我的一些感想以及状态。

本想着等到微软寄送的 MVP 大礼包到达之后，再给大家做一个大总结。(当时心情按耐不住) 于是今天把它写成一篇文章，总结一下关于微软 MVP 奖项以及给自己留个纪念。

Microsoft MVP 是什么以及如何成为 MVP？

Microsoft MVP 介绍



Microsoft MVP 奖的技术结构

由于我选择的是 .NET 方向，所以在获取奖项之后，也有会针对不同领域的福利，下面我会详细介绍。

例如你选择的是游戏方向的, 可能会于 XBOX 产品相关的内容, 具体的福利会以最终邮件通知为准。

微软的 MVP 奖项类别分很多种， 在云服务、AI、开发人员技术、Windows 等等。

下面是微软官方的截图：

怎样才能成为 MVP?

如上图所示，大家可以首先找到自己擅长的领域, 然后由 Microsoft 全职员工 (FTE) 或 Microsoft MVP 为你提交提名推荐信。

提交推荐信后，你将收到一个填写奖项提名的链接。完成提名表后，微软将审核你的提名。这个过程可能需要长达 90 天。

整个过程审核完成之后， 如果你收到了来自微软的邮件，则代表你已经通过了微软的审核，获取的Microsoft MVP,如下所示：

说明：申请微软 MVP, 微软会审核你在过去一年内所作出的贡献 (你所申请的领域)，无论是社区、线上直播、开源项目等。

关于 MVP 大礼包

成为微软 MVP 之后，微软美国会为你准备一份大礼包、以及线上激活的一些权益。

下面关于我的所有礼包：

实体大礼包：



MVP 卡片(包含 MVP ID)

奖杯以及奖牌

MVP 徽章以及 MVP 贴纸

行为准则信件

线上权益 ：

$21000 Microsoft Azure 额度 (24 个月)

Github Pro 订阅 (12 个月)

Office 365订阅 (12 个月)

$150*12 Visual Studio Enterprise 订阅

Visual Studio Enterprise 订阅

JetBrains全家桶 (12 个月)

GitKraken Pro订阅 (12 个月)

Digicert SLL 证书

DevExpress、Syncfusion、Telerik 订阅

TechSmith [Snagit/Camtasia] 授权

线上权益有许多，这里只列举了我能用到的一些工具和订阅, 不同方向的 MVP 的权益有所不同。

MVP 礼包合影

写给 IT 之家的朋友

可能这里也有一些开发同行以及在读书或者正想学习编程的小伙伴，大家可以多多交流，以后我也会在IT之家发布一些 .NET 相关的文章，大家也可以关注。

写在最后

非常高兴的获得了微软的 MVP，就像读书那会儿非常想要 Lumia 920 那种心情，就好似圆梦一般。而我作为一个 .NET 开发者，希望能够在自己的领域，为社区发光发热发电。