微软商城双 11 大促升级：Surface 最高省 2200 元、翻新机至高减 9872 元

IT之家11月11日消息 微软中国官方商城双11大促即将迎来高潮期，11日跟价京东自营，Surface Pro 7、Surface Laptop 3、Surface Pro X等低至8.2折、最高省2200元，认证翻新Surface系列低至5.5折、最高省9872元，点此前往。

活动时间与内容：

• 11月11日，微软Surface Pro 7、Surface Laptop 3、Surface Pro X等新品低至8.3折，最高立省2200元；

微软Surface Pro 7系列低至8.4折，最高立省1900元：点此购买；

微软Surface Laptop 3系列低至8.3折，最高立省2000元：点此购买；





微软Surface Pro X系列低至8.5折，最高立省2200元：点此购买；

此外，微软新品Surface Laptop Go和全新Surface Pro X也已在官方商城上架：



Surface Laptop Go系列全新上架，售价4388元起：点此购买；

全新Surface Pro X系列上架，售价12188元起：点此购买；

• 11月1日 - 11日，微软官方认证翻新Surface系列低至5.5折，具体优惠信息见下（加红标志为新上架和大促新低价机型）：

• 微软认证翻新 Surface Pro X（低至8.2折）：点此购买

Surface Pro X（Microsoft SQ 1/8GB/128GB/典雅黑），官翻价6110元；



Surface Pro X（Microsoft SQ 1/8GB/256GB/典雅黑），官翻价7555元；

Surface Pro X（Microsoft SQ 1/16GB/256GB/典雅黑），官翻价8355元；

Surface Pro X（Microsoft SQ 1/16GB/512GB/典雅黑），官翻价9987元；



• 微软认证翻新 Surface Pro 7（低至8.2折）：点此购买

Surface Pro 7（酷睿 i3/4GB/128GB/亮铂金），官翻价4230元；



Surface Pro 7（酷睿 i5/8GB/128GB/典雅黑），官翻价4989元；

Surface Pro 7（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价6479元；

Surface Pro 7（酷睿 i7/16GB/256GB/亮铂金），官翻价8492元；



• 微软认证翻新 Surface Laptop（低至6.7折）：点此购买

Surface Laptop（酷睿 m3/4GB/128GB/亮铂金），官翻价2669元；

Surface Laptop（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金），官翻价4944元；

Surface Laptop（酷睿 i7/16GB/512GB/深酒红/灰钴蓝），官翻价6888元；

Surface Laptop（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价8488元；

• 微软认证翻新Surface Laptop 2（低至6.5折）：点此购买

Surface Laptop 2（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），官翻价4799元；

Surface Laptop 2（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/灰钴蓝/典雅黑/深酒红/灰粉金），官翻价5466元；

Surface Laptop 2（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金/灰钴蓝/典雅黑/深酒红），官翻价7319元；

Surface Laptop 2（酷睿 i7/16GB/512GB/典雅黑/灰钴蓝/亮铂金），官翻价9333元；



• 微软认证翻新Surface Pro（第五代）（低至7折）：点此购买

Surface Pro（第五代）（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金），官翻价7179元；



• 微软认证翻新 Surface Pro 6（低至6.5折）：点此购买（预装Office 家庭和学生版 2019）

Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），官翻价4159元；

Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价4965元；

Surface Pro 6（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价6571元；

Surface Pro 6（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金/典雅黑），官翻价8228元；

Surface Pro 6（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价9886元；

• 微软认证翻新 Surface Book 2（低至5.5折）：点此购买

Surface Book 2（酷睿 i5/8GB/256GB/13.5英寸），官翻价5642元；



Surface Book 2（8代酷睿 i7/8GB/256GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价7512元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价9288元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价11197元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/256GB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价9063元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价10702元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价12066元；

• 微软认证翻新 Surface Go（低至7.8折）：点此购买

Surface Go（4415Y/4GB/64GB/WiFi），官翻价2098元；

Surface Go（4415Y/8GB/128GB/WiFi），官翻价2588元；

Surface Go（4415Y/8GB/128GB/带 LTE 增强版），官翻价3589元；

• 微软认证翻新 Surface Studio（低至7.5折）：点此购买

Surface Studio（酷睿 i5/8GB/1TB/2GB 独立显卡/亮铂金），官翻价15070元；

Surface Studio（酷睿 i7/16GB/1TB/2GB 独立显卡/亮铂金），官翻价17463元；



Surface Studio（酷睿 i7/32GB/2TB/4GB 独立显卡/亮铂金），官翻价20873元.

IT之家特别提醒大家的是，官方认证翻新机同样支持原厂部件的品质保证，同样享受两年质保和退换货政策。

附、认证翻新Surface Go、Surface Pro、Surface Laptop、Surface Book系列机型具体价格信息对比（加红标志为新上架和大促新低价机型）：