三星 Galaxy S21 保护壳曝光：后置摄像头造型再度确认

据此前多方透露的消息，明年三星可能比往年提前 1 个多月发布全新的 Galaxy S21 系列旗舰智能手机，以从华为手中夺取更多市场份额，也有媒体称瞄准的是苹果的 iPhone 12，但不管竞争的对手是谁，总归体现了三星强大的决心。而随着发布时间的临近，关于该机的爆料也越来越密集。现在有最新消息，近日有保护壳厂商进一步晒出了该机的带壳外观渲染图。

据该保护壳厂商介绍，此次晒出的保护壳采用的是被称为 “中年最爱”的皮质翻盖设计，正反两面全包加上侧面的磁吸式搭扣，应该很受父母等长辈们的欢迎。而在机身背部，该保护壳的左上角有一大块缺口，这与此前曝光的 Galaxy S21 系列的外观设计基本吻合，也进一步印证了该机将采用全新的镜头模组的爆料，辨识度极高。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy S21 系列将依旧包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三款，除了将首发搭载全新的骁龙 875 外，还将推出搭载自家全新的三 Exynos 2100 移动平台的版本，同为 5nm 工艺制程，均将采用 “1+3+4”八核心设计，其中 “1”为超大核心 Cortex X1，峰值性能比 Cortex A78 高 23%，堪称真正意义上的 “超大核”。此外，Galaxy S21 Ultra 还将引入 Note 系列的标志性配件——S Pen 手写笔，不过它不会像 Note 那样随机附赠或者机身预留笔孔，而是需要消费者另行购买。

据悉，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将有望提前至 2021 年 1 月 14 日正式亮相，将首发搭载高通骁龙 875、三星 Exynos2100 两款 5nm 旗舰芯片，并且将会在拍照、快充等方面带来更多的亮点。至于更多详细信息，我们拭目以待。