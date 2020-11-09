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三星 Galaxy S20 系列 One UI 3.0 Beta2 更新，增加 5G SA 开关

2020/11/9 13:44:59 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月9日消息 据网友投递，三星 Galaxy S20 系列更新了 One UI 3.0 Beta2 版本，修复多个 bug，此外还有网友发现该版本更新后增加了 5G SA 开关。

本次更新更新包 563.83MB，版本号为 G9880ZCU2ZTJS/G9880OZL2ZTJS / G9880ZCU2ZTJS。

此次更新解决了多个问题，包括：

  • 当日历中的日程闹钟响起时，日历界面未出现的问题。当打开杜比，连接耳机播放音乐时，没有声音的问题。

  • 不停弹出 Bixby 被强制终止消息的问题。

  • 使用下载的主题后，信息应用异常强制终止的问题

  • 在设置视频增强功能后，切换到主屏幕时亮度没有改变的问题。在使用多窗口后，返回主屏幕时，一半屏幕显示灰色的问题。

  • 锁定屏幕音乐小组件操作错误的问题。

  • 待机时发生无网络服务，或显示无网络服务但数据通信正常的问题。

  • 主屏幕界面应用图标消失的问题。

此外，安卓安全补丁也更新到了2020年11月1日。IT之家了解到，目前三星 S20/S20+/Ultra 国行 One UI 3.0 测试版已开始招募，如果你拥有三星 Galaxy S20 | S20+| S20 Ultra 5G (已解锁设备)，您可以注册测试版使用申请，注册申请需通过盖乐世社区提交。

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关键词：三星

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