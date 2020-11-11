斗鱼退市在即：与虎牙合并将改善运营效率，但竞争的焦虑仍在

在宣布启动合并后，11 月 11 日，游戏直播平台虎牙、斗鱼先后公布了 2020 年第三季度财报。



同时，斗鱼管理层在财报电话会议上透露，今天早上斗鱼已经向 SEC(美国证券交易委员会)递交了私有化退市的申报文件，在等待批准。SEC 批准生效之后，斗鱼将会举行特别股东大会，对此项合并进行投票表决，目前还没有具体的后续交割完成时间表。

近一个月前，虎牙与斗鱼联合宣布，双方已签订 “合并协议与计划”，预计于 2021 年上半年完成合并。合并完成后，斗鱼会从纳斯达克退市，成为虎牙私有全资子公司。

从二者最新披露的财物数据来看，斗鱼、虎牙越来越接近，业务高度相似、差距逐渐缩小，接下来的合并或将实现显著协同效应。

增长放缓 腾讯推动下合并成最优解

根据虎牙、斗鱼发布的 2020 年第三季度财报显示，虎牙第三季度总净营收为 28.148 亿元，同比增长 24.3%；非美国通用会计准则（Non-GAAP）下，净利润为 3.612 亿元，同比增长 75.0%。

而斗鱼第三季度总净营收为 25.465 亿元，同比增长 37.0%；非美国通用会计准则下，调整后的净利润为 9870 万元，而上年同期净利润为 7220 万元。净利润率为 3.9%，同比持平。

制图：新浪科技

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从营收来看，虎牙依然高于斗鱼，净利润方面，斗鱼虽然连续 7 个季度盈利，但与虎牙相比差距逐渐拉大，经营效益受到考验。

但从整体增长态势来看，虎牙、斗鱼的增长均呈放缓态势。腾讯推动下，合并优化、集中资源探索创新业务显然是二者当下最好的选择。

在国内用户数据方面，第三季度虎牙直播 MAU（月均活跃用户数）和移动端 MAU 分别为 1.729 亿和 7420 万，同比增幅分别为 18.3% 和 16.3%。而斗鱼第三季度 MAU 和平均移动 MAU 分别为 1.940 亿和 5960 万，同比增幅分别为 18.6% 和 14.4%。

就整体 MAU 来看，虎牙和斗鱼的数据不相上下，但虎牙的移动端月活较斗鱼移动端月活强劲。

但在付费用户方面，虎牙第三季度为 600 万，低于斗鱼第三季度的平均付费用户数 790 万。

营收构成方面，虎牙与斗鱼的收入均由直播收入、广告和其他收入构成。其中，直播收入在二者收入占比重都达到了九成以上，占收入大头。斗鱼的广告及其他收入相较虎牙占比较高，但是第三季度增长不大。

相比而言，虎牙的广告及其他收入同比增长 44.6%。此前，虎牙在上半年推出电商直播业务，海外尝试订阅和广告等商业模式。目前来看，多样化变现拓展初具成效，在广告方面取得了一定的进步。

双方收入构成情况具体表现为：

2020 年第三季度，虎牙来自于直播的收入为 26.57 亿元，占比 94.4%，相比 2019 年同期的 21.56 亿元增长 23.2%。主要的增长原因是虎牙付费用户数量以及付费用户平均花费均有所增加。

本季度，虎牙来自广告和其他业务的收入为 1.58 亿元，占比 5.6%，较 2019 年同期的 1.09 亿元增长 44.6%。该增长主要来自于广告商的数量增长与多样化，受益于虎牙品牌在中国互联网广告市场获得的进一步认可。

2020 年第三季度，斗鱼来自直播服务的营收为 23.487 亿元，占比 92.2%，与 2019 年同期的 16.62 亿元相比增长 41.3%。

广告和其他收入为 1.978 亿元，占比 7.8%，相比较 2019 年同期为人民币 1.961 亿元，增长不大。

头部视频平台开启新阶段 行业竞争加剧

“如果与斗鱼的合并顺利完成，我们对其中蕴含的机遇感到非常振奋。我们认为，这一潜在合并将促使双方利用互补优势实现显著的协同效应，并为我们的用户、业务合作伙伴和股东创造更多价值。”就虎牙与斗鱼合并一事，虎牙首席执行官董荣杰表示。

在今日的财报电话会议上，虎牙高管透露，在大方向上，双方将继续增长用户基数，同时探索新的变现机会，提高收入，并通过和腾讯、斗鱼的潜在协同效应，改善运营效率。

董荣杰表示，明年的内容策略上，虎牙可能要加强类似游戏全家桶这样的布局。除了游戏直播这条线，还希望能把一些视频、游戏社区、游戏媒体、游戏工具等这些做起来，里面最重要的是游戏视频。尤其双方合并完成后，双方内容会更加厚实，内容优势会比以前更加明显。

不过，他也坦言，在游戏直播这个行业，即使虎牙斗鱼合并了，也依旧会是一个竞争非常激烈的行业。

值得注意的是，头部视频平台纷纷开启向资本市场冲刺的新阶段，这对虎牙和斗鱼来说，竞争压力也将越来越大。

快手已于本月初递交招股书，开启上市进程，冲刺短视频第一股。此外，字节跳动也传出正在寻求约 20 亿美元的上市前新一轮融资，完成后最新估值预计将达 1800 亿美元。更早之前还有消息称，字节跳动正考虑推动抖音中国区业务赴港上市。

快手、抖音都是以短视频起家，但在直播方面也并不逊色。以快手为例，其核心收入来自直播收入，2017 年占比为 95.3%，2020 年上半年降至 68.5%，但仍然占据大头。

今年直播带货热以来，抖音、快手在电商方面杀出一条血路。快手的电商业务从 2017 至 2019 年收入翻四倍，是其如今重点发力的领域，也是几乎唯一的增长曲线。

实际上，虎牙、斗鱼此前也探索电商直播业务，但作为主播们的一种变现补充手段，效果并不明显。相比而言，虎牙和斗鱼背靠腾讯的资源优势，或将在电竞领域持续发力。

此外，虎牙还通过推出虚拟主播解说英雄联盟等电竞赛事、上线云游戏平台等方式探索创新业务方向。