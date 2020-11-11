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斗鱼公布第三季度财报：营收 25.5 亿创新高，付费用户达 790 万

2020/11/11 16:27:12 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 11 月 11 日消息  今天，游戏直播平台斗鱼（NASDAQ：DOYU）公布了 2020 年第三季度财务报告。财报显示，第三季度斗鱼 MAU 和营收均创下历史新高，连续 7 个季度盈利。

用户规模方面，平台整体 MAU 达 1.94 亿，同比增长 18.6%；移动端 MAU 达到 5960 万，同比增长 14.4%。财务业绩方面，平台总营收达到 25.5 亿元，同比增长 37.0%；非美国通用会计准则下，录得净利润 9872 万元，同比增长 36.8%。

IT之家了解到，斗鱼三季度季度付费用户数提升至 790 万，同比增长 12.7%。

赛事专业度方面，斗鱼游戏赛事版权全面覆盖了英雄联盟、王者荣耀、绝地求生、和平精英、DOTA2、CSGO、跑跑卡丁车、荒野乱斗等 20 余个主流游戏。官方表示，仅第三季度就转播了超过 50 场大型官方赛事，自制了 50 余场高质量电竞赛事。

在技术创新方面，斗鱼上线了云游戏 2.0 测试版本，完成游戏录播视频功能 App 端的设计和开发等。S10 英雄联盟赛事期间，斗鱼依托 AI 技术上线了精彩时刻的打点功能，帮助用户实时、精准的回看比赛。同时，平台创新研发了 Web H.265 解决方案、Jupiter 开源框架等多项技术。

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关键词：斗鱼

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