高通 CEO 莫伦科夫：已完成 26GHz 频段 5G 毫米波性能和射频技术测试

11 月 11 日晚间消息，主题为 “后疫情时代经济复苏与国际合作”中国发展高层论坛 2020 今天在北京召开。高通公司 CEO 史蒂夫 · 莫伦科夫在演讲中表示，近期，高通在中国信息通信研究院 MTnet 实验室完成了全部需要的 26G 赫兹的频段 5G 毫米波性能和射频技术测试。

莫伦科夫表示，5G 将带来颠覆性的深远影响，从汽车到制造，从医疗到教育，甚至对于那些我们从未想象过的应用、机会和业务来说，5G 都将释放出无限潜能。中国的 “十四五”规划和 2035 年远景目标具有深远意义，它将不断培育和推动新的经济发展及社会驱动力，而 5G 将是其中的关键因素之一。

他强调，高通和中国的移动生态系统有超过 25 年的合作历史，高通的 5G 领航计划包括小米、vivo、OPPO、联想在全球扩展业务，中国的 OEM 厂商所生产的 5G 智能手机不仅在中国取得了领先成绩，也在惠及欧洲、美国、澳大利亚、日本和一些发展中国家的消费者。目前，小米在欧洲和美国已经是第四大品牌，手机厂商一加已发布产品。

此外，他对于 5G 在中国的发展前景感到兴奋。他认为，5G 的未来发展令人振奋，根据中国最近国际经济交流中心和中国信息通信研究院的研究报名，2025 年中国的网络连接即将占全球的 30%，此项研究估计 2020 年 5G 商用将直接为中国创造 54 万个工作岗位，2030 年该数字将增长到 800 万以上。

他还透露，近期，高通在中国信息通信研究院 MTnet 实验室完成了全部需要的 26G 赫兹的频段 5G 毫米波性能和射频技术测试，5G 毫米波的部署将带来诸多益处。这些测试将使得中国更好地获益，帮助中国应对数字鸿沟等等的问题。