腾讯申请 “顺风不浪”“逆风不倒”“稳住我们能赢”等商标

IT之家11月11日消息 近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册 “顺风不浪”、“逆风不倒”、“稳住我们能赢”“保护我方输出”“我拿BUFF”等商标，国际分类涉及科学仪器、教育娱乐等，商标状态显示为 “商标申请中”。

据了解，这几句话均与《王者荣耀》等手机游戏相关。

IT之家获悉，腾讯科技(深圳)有限公司成立于2000年02月24日，注册地位于深圳市南山区高新区科技中一路腾讯大厦35层，法定代表人为马化腾。经营范围包括一般经营项目是：从事计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件；计算机技术服务及信息服务；计算机硬件的研发、批发；玩具设计开发；玩具的批发与零售（许可审批类商品除外）；商品的批发与零售（许可审批类商品除外）；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；游戏游艺设备销售；国内贸易；从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控、专卖商品) ；一类医疗器械销售；二类医疗器械销售。（特许经营除外；以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。，许可经营项目是：三类医疗器械销售。腾讯科技(深圳)有限公司对外投资16家公司，具有3处分支机构。