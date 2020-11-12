vivo iQOO 双 11 最后返场：最高 12 期免息，晒单指定机型可限量获赠爱奇艺月卡

IT之家11月12日消息 11 日，vivo iQOO 双十一大促正式结束。vivo 天猫官方旗舰店开售仅 2 分钟，销售额就超今年 618 全天；vivo 京东自营官方旗舰店半小时销售额，环比今年 618 增长 666%；vivo iQOO 品牌斩获苏宁安卓手机销量 TOP2；vivo 官方旗舰店斩获京东手机第三方平台品牌旗舰店销量、销售额双冠军；vivo 官网销量超今年 618 同期 4 倍。

IT之家了解到，同时，iQOO Z1、iQOO Neo 3、iQOO 3 等单品也分别获得各销售平台销量、销售额双冠军；iQOO Z1x、iQOO Neo 3 等斗破苍穹天猫定制礼盒、诛仙手游苏宁定制礼盒等全部售罄。

vivo表示，大型促销最后返场、狂欢继续。返场活动中，最高享受 12 期免息分期福利，晒单指定机型即可限量获赠爱奇艺月卡，部分机型还加送 XE710 耳机。

具体机型方面，搭载 120W 超快闪充和 120Hz 柔性屏的 iQOO 5 Pro 5G 版手机返场活动期间售价 4998 元起，可享受 12 期免息分期的同时，再加赠 XE710 耳机一只；搭载骁龙 662 处理器和 5000mAh 大电池的 iQOO U1x 返场活动售价 899 元起，晒单可限量获赠爱奇艺月卡；支持 44W 超快闪充和 144Hz 竞速屏的 iQOO Z1 5G 版返场活动期间售价 2098 元起，参与 3 期免息分期至高可省 200 元，购 12GB+128GB 版再送 XE710 耳机一只。

此外，搭载骁龙 865 处理器和 144Hz 竞速屏的 iQOO Neo 3 5G 版手机返场活动期间售价 2798 元起，参与 6 期免息分期活动至高省 200 元；搭载骁龙 765G 处理器和 120Hz 竞速屏的 iQOO Z1x 5G 版返场活动售价 1598 元起，参与 3 期免息分期活动至高可省 200 元；搭载骁龙 865 处理器和 120Hz 柔性屏的 iQOO 5 5G 版手机返场活动价 3998 元，可享 12 期免息分期；支持 55W 超快闪充和骁龙 865 处理器的 iQOO 3 5G 版手机返场活动价 3198 元起，参与 6 期免息分期活动立省 500 元。

目前，vivo iQOO 返场活动已经上线。用户可以根据需求选择购买，最高可享 12 期免息分期，指定机型晒单还能限量获赠爱奇艺月卡。