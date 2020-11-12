中国电信光纤宽带宣布免费提速：升级至 200Mbps 或 500Mbps，单次提速持续 7 天

IT之家 11 月 12 日消息 中国电信宣布，2020 年 11 月 9 日至 12 月 31 日，针对接入速率 200Mbps 以下的电信光纤宽带家庭用户，中国电信推出免费在线提速到 200Mbps 的优惠活动；针对接入速率大于等于 200Mbps 小于 500Mbps 的电信光纤宽带家庭用户，中国电信推出免费在线提速到 500Mbps 的优惠活动。

IT之家获悉，本次活动采用的是在线智能提速方式，用户须用手机连接家中 Wi-Fi 发起提速，提速目标为当前连接 Wi-Fi 所在的宽带，提速生效后用户即可使用上行 100 Mbps / 下行 200Mbps 高速上网或上行 100 Mbps / 下行 500Mbps 高速上网，单次提速一般可持续 7 天，不限提速次数。

在家庭Wi-Fi环境下点击“一键提速”,提速时长用完或遇宽带掉线、光猫/路由重启请重新进入本页面使用提速。

提速对象：中国电信光纤接入（FTTH）、下行速率500Mbps以下、采用动态拨号上网的家庭宽带用户。要求用户侧的光猫、路由器、网线、网卡必须满足相关传输规格（设备达不到千兆标准，将会影响速率体验）。

中国电信宽带：点此链接参与提速。

下面是相关问答：

“智慧生活好物节，宽带免费加速度”是一个什么活动？

2020 年 11 月 9 日至 12 月 31 日，针对接入速率 200Mbps 以下的电信光纤宽带家庭用户，中国电信推出免费在线提速到 200Mbps 的优惠活动；针对接入速率大于等于 200Mbps 小于 500Mbps 的电信光纤宽带家庭用户，中国电信推出免费在线提速到 500Mbps 的优惠活动。

本次免费提速的形式是什么？

本次活动采用的是在线智能提速方式，用户须用手机连接家中 Wi-Fi 发起提速，提速目标为当前连接 Wi-Fi 所在的宽带，提速生效后用户即可使用上行 100 Mbps / 下行 200Mbps 高速上网或上行 100 Mbps / 下行 500Mbps 高速上网，单次提速一般可持续 7 天，不限提速次数。

哪些用户可以参加本次提速活动？

参加活动的用户需同时具备 2 个条件：

1)下行带宽不足 500Mbps 的中国电信光纤接入（FTTH）的动态拨号家庭宽带用户。

2)用户所使用的光猫、路由器、网线、网卡必须满足千兆传输规格。

温馨提醒：广东地区已办理达量调速、套餐调速、体验提速等提速优惠套餐的用户，无法参与本活动。

以上所说的千兆传输规格的设备如何识别？

识别方法如下：

1)“千兆”光猫：把家里光猫反过来查看底部标识，有 “1GE+1FE”字样的，就是 “千兆”光猫，没有则是 “百兆”光猫。

2)电脑网卡：操作系统为 Win10 之前的版本，则可在电脑的任务管理器的联网标签中 “本地连接”或 “无线网络连接”查看，1Gbps 即为千兆；操作系统为 Win10 版本，则可在任务管理器 - 性能中，选择 “以太网”或 “Wi-Fi”，右侧点击鼠标右键，选择查看网络详细信息。（使用手机或 PAD 上网用户则无需满足此条件）

3)路由器：家中有多台电脑上网、需要使用无线 Wi-Fi 的场景下，需购买千兆路由器。

4)网线：连接路由器和电脑的那一段网线，必须使用超五类网线。

如果您家中的家庭网关（光猫）不支持 200Mbps，则需要更换后才能参与提速活动，您可致电当地电信营业厅或 10000 号办理更换，需要支付相应的设备费用和上门安装费用。因疫情期间部分小区封闭管理，可能存在电信装维人员无法上门安装的情况，请您谅解。

提速成功后退出该页面会影响提速效果吗？

退出提速页面不影响提速效果。单次提速时长一般为 7 天，提速时长用完自动回到提速首页，请在家庭 Wi-Fi 环境下再次点击 “一键提速”继续使用。

宽带掉线或光猫 / 路由重启会影响提速效果吗？

如遇宽带掉线、光猫 / 路由重启，请在家庭 Wi-Fi 环境下再次进入页面，系统自动发起提速。

我家宽带提速后为什么达不到 200Mbps/500Mbps？

原因主要包括以下几点：

1)根据接入方式不同、中继承载上网人数等因素，每个宽带用户可达到的体验速率可能不相同，通常光纤小区 LAN 接入用户下行速率最高可达到 200Mbps，ADSL 用户根据线路距离、线路质量、电脑网卡配置等因素下行可达速率从 4Mbps 至 30Mbps 不等。

2)用户宽带类型必须为 FTTH。200M 及以上网速属于 “千兆网络”范畴，使用的光猫、路由器、网线、网卡必须满足千兆传输规格，如果其中任意一个设备或硬件达不到千兆标准，最终会影响速率体验。

使用中遇到问题如何反馈？

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