不用铺光缆，谷歌母公司尝试用光束建立宽带

谷歌母公司 Alphabet 不久将在非洲肯尼亚通过光束传输无线互联网，其使用的技术可以覆盖 20 公里的距离。

据悉，Alphabet 旗下的 Taara 项目于 2017 年正式发布，使用光束来完成大量网络数据的传输。去年 Alphabet 开始在肯尼亚进行了一系列试点，目前正与一家电信公司合作，为非洲偏远地区提供互联网接入服务。

肯尼亚将首先采用这项技术，其他撒哈拉以南的非洲国家会紧随其后。Taara 项目总经理 Mahesh Krishnaswamy 表示：“Taara 项目目前正与 Econet 及其子公司 Liquid Telecom 和 Econet 集团合作，通过原有服务网络向撒哈拉以南非洲地区的广大社区扩展可负担得起的高速互联网服务。Taara 项目将首先在肯尼亚的 Liquid Telecom 网络上铺开，在铺设光缆困难，或者铺设光缆可能过于昂贵或危险的地区提供高速互联网连接，例如河流、国家公园等偏远地区。

与光缆类似，Taara 的技术使用光传输数据，但无需使用电缆。Krishnaswamy 表示，“与传统光纤利用光传输数据的方式一样，Taara 技术也是通过发射一种非常窄的、不可见的光束以非常高的速度传输信息。这种光束在两个小的 Taara 终端之间形成相互发送和接收的链路。一条 Taara 链路的最大距离可达 20 公里，传输带宽可达 20Gbps 以上，这足以让数千用户同时观看 YouTube 视频。”

“以合作伙伴的光纤网络为基础，通过 Taara 技术为偏远地区建立连接，这一项目可以为人们提供高速、高质量的互联网服务，不需要时间、成本和铺设光缆的麻烦。

由于这项技术需要可视范围内的连接，所以 Alphabet 会将终端部署在 “高塔、杆子或屋顶上”。Krishnaswamy 写道，Taara 技术可以 “提供一种成本效益高、可快速部署的方式，将高速互联网接入到偏远地区，并帮助填补手机发射塔和 Wi-Fi 热点等主要接入点的关键服务缺口。”Alphabet 鼓励其他运营商与之联系，将 Taara 技术部署到其他地区。

Taara 项目是 Alphabet 子公司 X(前身为谷歌 X)开发的 “登月项目”之一。其源自 X 的 Loon 项目，后者开发了以气球为基础的互联网络，目的是将互联网覆盖到偏远地区。

正如 Alphabet 解释的那样，“Loon 团队需要想办法在相距 100 公里以上的气球之间建立数据链”，因此 “研究了使用 FSOC(自由空间光通信)技术在气球之间建立高通量链路”的可行性。在利用这种技术在平流层的气球之间发送接收数据后，Loon 工程师们想知道，他们是否可以 “将其中的一些科学知识应用到更接近地球的地方，从而解决连接问题”。于是 Taara 项目就此诞生。