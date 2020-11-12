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曝英伟达 RTX 3060 搭载 12GB 显存，明年 1 月连发三款中高端显卡

2020/11/12 20:46:17 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 11 月 12 日消息 外媒 VideoCardz 表示已经能够确认，RTX 3060 的 非 Ti 版本最高将提供 12GB 的显存。

▲VideoCardz 制作的预测图

外媒表示，已经证实英伟达计划在 1 月份推出其 GeForce RTX 3080 Ti 显卡，但这款高端型号并不是该月计划推出的唯一型号。明年 1 月，英伟达还计划推出 GeForce RTX 3060、RTX 3050 Ti 和 RTX 3050。

外媒称，GA104 和 GA106 GPU 都将采用 PG190 PCB 板。外媒确认 RTX 3060 Ti 使用这块 PCB，NVIDIA 也向合作厂商确认，RTX 3060 和 RTX 3050 Ti 也会采用这款 PCB 板。

关于 RTX 3060, 目前了解到的型号有 PG190 SKU 30  (6GB 14Gbps)、PG190 SKU 40 (6GB 16Gbps)、PG190 SKU 50（12GB 16Gbps ）。

IT之家了解到，在今年下半年，英伟达发布了 RTX 3090、3080、3070，AMD 发布了 RX 6900、6800、6700。明年 1 月份，很可能是在 CES 2021 上，玩家们所期待的中端甜品显卡将会亮相。

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关键词：显卡

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