测试：苹果 iPhone 12 Pro Max 使用广角镜头完成 2.5 倍夜景变焦而非长焦镜头

IT之家11月13日消息 据外媒 MySmartPrice 测试，当用户手持 iPhone 12 Pro Max 在夜间模式下使用 2.5 倍数码变焦功能时，调用的是 26mm 广角镜头而不是 65mm 长焦镜头。

众所周知，广角镜头是一种焦距短于标准镜头、视角大于标准镜头、焦距长于鱼眼镜头、视角小于鱼眼镜头的摄影镜头，焦距为 15 毫米 - 35 毫米，视角在 110 度 - 64 度之间。而长焦镜头又称远摄镜头，焦距达 135-800mm 甚至更长，视角狭窄，景深短，但拍摄远景更方便。

苹果本代旗舰机型 iPhone 12 Pro Max 配备了顶级影像系统，相比 12 Pro 长焦焦距更长，主摄的传感器面积更大，号称有 87% 进光量提升，更独占 Sensor-Shift 技术。

外媒猜测，苹果此举原因应该是光线的问题。iPhone 12 Pro Max 使用 26mm 广角镜头（f/1.6）的光圈用于夜间模式的变焦拍摄，而非 f/2.2 的 65mm 长焦镜头，得益于此可获得更好的低光灵敏度。

虽然 12MP 广角镜头比 12MP 长焦镜头更强大，但它是通过图像裁切的方式数码完成 2.5 倍数码变焦，因此无法提供像如光学变焦一样高的保真度。

IT之家了解到，苹果 iPhone 12 Pro Max 现已正式发售，首批预购用户也即将收到新机。