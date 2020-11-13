苹果 macOS Big Sur 11.0.1 正式版发布：一派新风貌，支持 M1 原生运行 iOS App

IT之家11月13日消息 苹果macOS Big Sur正式发布并开放下载，版本号为macOS 11.0.1(20B29)。苹果近期刚发布了搭载M1芯片的Mac mini、MacBook Air和MacBook Pro新机型，预装了全新的macOS Big Sur。苹果表示，它专门优化了macOS Big Sur，以便在这些基于ARM的新系统上运行，它将提供英特尔版本上没有的主要功能：能够运行iOS和iPadOS App。

官网表示，macOS Big Sur 将强大实力和优美外观的结合提升到一个崭新的高度。精心雕琢的全新设计，让你能淋漓尽致地感受 Mac 的魅力；Safari 浏览器迎来重大更新，待你饱览；地图 app 和信息 app 满载新功能，任你探索；更透明的隐私权限，保护也更周到。

新的macOS Big Sur更新可以在所有符合条件的Mac上使用系统偏好设置的软件更新部分下载。与所有 Mac 更新一样，macOS Big Sur 是免费下载。它也可以在 Mac App Store 中找到，这是启动更新的另一种方式。

macOS Big Sur曾在6月的WWDC上亮相，将采用大刀阔斧的外观设计，苹果称之为Mac OS X推出以来macOS最大的设计更新。这包括彻底改变窗角的弧度和Dock图标设计。

与当前的macOS相比，这些变化应该会有一种新鲜感。其他的变化包括：更轻的窗口和更多的半透明性、更半透明的Dock、新的统一方块形状的应用图标、重做的系统声音等等。

还有一个刷新的菜单栏，可以访问可定制的控制中心，包括Wi-Fi、蓝牙和AirDrop控制、键盘亮度、勿扰、黑暗模式、声音水平等。同样，通知中心也进行了重新设计，按应用和iOS风格的小部件进行了更多的交互式通知分组，有三种不同大小的定制。

许多第一方的苹果应用也有改进和大修。Safari 速度更快，电池效率更高；信息现在支持效果、@mentions、内联回复等功能；地图支持“环顾四周”、室内地图和“指南”；照片扩展了编辑功能；Apple Music 包括一个新的“立即收听”部分。

IT之家获悉，苹果公司在活动中宣布，macOS Big Sur 由外到内都经过精心设计，只为充分发挥 M1 芯片的各种功能和性能，带来巨大的性能提升、出色的电池续航，以及更加强大的安全保护功能。有了 M1 芯片，用户在日常使用过程中会明显感到更快、更流畅。与 iPhone 和 iPad 一样，Mac 现在也能够从睡眠模式立即唤醒。使用超快速的 Safari 浏览器上网，JavaScript 的运行速度现最高提升至 1.5 倍，响应速度提升近至 2 倍 。

有了 macOS Big Sur 和 M1 芯片，Mac 用户能使用的 app 数量比以往大大增加了。Apple 开发的全部 Mac 软件现均已支持 Universal，并可在 M1 系统上以原生方式运行。而现有的各种 Mac app，即使尚未更新到 Universal，也可通过 Apple 的 Rosetta 2 技术实现无缝运行。同时，iPhone 和 iPad 上的各种 app 现在也能直接在 Mac 上运行。此外，Big Sur 的基础架构也经过优化，以解锁 M1 芯片的强大实力，包括用于图形处理任务的 Metal 和用于机器学习的 Core ML 等开发者技术。

可以运行macOS Big Sur的Mac设备完整名单如下：

MacBook(2015年及以后型号)

MacBook Air (2013年及以后型号)

MacBook Pro(2013年底及以后型号)

Mac mini(2014年及以后型号)

iMac(2014年及以后型号)

iMac Pro(2017年及以后型号，即所有机型)

Mac Pro (2013年及以后型号)

可以运行macOS Catalina，但没有不能升级macOS Big Sur更新的设备包括2012年的MacBook Air，2012年中和2013年初的MacBook Pro，2012年和2013年的Mac mini, 以及2012年和2013年的iMac设备。

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