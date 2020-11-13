iOS 14.3 Beta1 已支持尚未发布的 AirTags（含更新内容一览）

IT之家 11 月 13 日消息 苹果今天凌晨短暂地放出了最新的 iOS 14.3 和 iPadOS 14.3 开发者测试版 Beta 1，与此同时到来的还有 watchOS 7.2、tvOS 14.3 系统的测试版，但随后撤下。

IT之家了解到，今天距离了 iOS 14.2 的正式版推送整一周，虽然不清楚苹果撤下 iOS 14.3 Beta1 的原因，但外媒已经在苹果撤下更新之前下载并成功安装了更新。

iOS 14.3 更新中包含的功能更新包括：

iPhone 12 Pro/Max 添加了全新的 ProRAW 照片格式支持

Apple ProRAW 是苹果公司发布的一种 raw 格式，可以在照片应用或其他专业编辑应用中编辑。北京时间 2020 年 10 月 14 日，苹果公司发布了 Apple ProRAW，但截至今日苹果尚未正式支持。

▲ 图源 macrumors

ProRAW 功能可以在 "设置" 应用的 "相机" 部分中启用，供在新的 iPhone 12 Pro 或 Pro Max 上安装 iOS 14.3 测试版的人使用。启用后，相机应用的右上角有一个 RAW 切换，可以点击以将其关闭或打开。

使用 ProRAW 拍摄的照片大小约为 25MB，因此如果 iPhone 存储空间问题，请谨慎使用。

第三方应用建议

或由于近期遭受反垄断调查次数过多所致，除了 ProRAW 支持外，此次更新还增加了第三方应用的建议支持。在 iOS14.3 代码中，苹果会在 iPhone 或 iPad 的设置中向用户推荐一些第三方应用。

这些应用建议将受当地法律要求提供，因此美国用户可能看不到第三方应用菜单。目前不完全清楚哪些国家 / 地区将看到相关的应用建议，但受支持的地区用户可看到此提示：“根据区域法律要求，继续查看可供下载的应用。”

健康应用新增怀孕部分

健康应用程序似乎添加了一个新的怀孕周期记录功能，具体如下图所示。

▲ 图源 macrumors

DualSense控制手柄支持

iOS 14.3 增加了对新的 PlayStation 5 DualSense 手柄的支持，该手柄可支持 PS5、亚马逊游戏服务等。

展示了 AirPods Studio 耳机可能的设计今年早些时候，彭博社称 AirPods Studio“具有复古外观的椭圆形耳罩，可旋转，头带由细金属臂连接在一起。”而现在 iOS 14.3 中增加了一个图标，暗示了可能的外观设计。

▲ 图源 9to5Mac

对传闻中 AirTag 的隐藏支持

苹果在 iOS14.3 版本中提供了最新的视频和图片示意以指导用户完成 AirTag 的设置过程。这表明苹果 AirTag 仍在按计划推出，仍有望在不久后发布该设备。

此外，苹果曾在 WWDC 2020 上表示，iOS 14.3 beta 在 “查找”应用程序中包含一个新的隐藏部分，代号为 “ Hawkeye”，不仅适用于 AirTags，还适用于第三方跟踪配件（例如 Tile）。

▲ 图源 9to5Mac

HomeKit 配件更新支持

iOS 14.3 很快就可以支持用户直接在 Home 应用中安装第三方 HomeKit 配件的软件更新。

新的搜索引擎选项 iOS 14.3 增加了将 Ecosia 设置为 Safari 默认搜索引擎的支持。目前已支持 Ecosia 、雅虎、必应、DuckDuckGo 和 Google 。

心脏健身通知

用户在使用 iOS 14.3 以及 watchOS 7.2 时，Apple Watch 用户将能够收到新的有氧健身通知如果你的有氧健身水平达到一定水平，它可能会影响您的日常活动。