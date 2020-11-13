临时撤回后，苹果 iOS 14.3 开发者预览版 Beta 1 现已恢复可用

IT之家11月13日消息 今日凌晨，苹果面向开发人员发布了 iOS 14.3 和 iPadOS 14.3 开发者预览版 Beta 1 更新，开启新一轮的系统测试，此次更新的内部版本号为 18C5044f。

不过，苹果随后撤回了该更新。外媒 9to5Mac 表示，这可能由于服务器问题导致。彼时，第一个 iOS 14.3 beta 只能从苹果开发人员网站上直接下载。

据IT之家网友反馈，目前，苹果 iOS 14.3 和 iPadOS 14.3 开发者预览版 Beta 1 已恢复可用。

在 iOS 14.3 Beta 上，用户可通过 “设置”应用的相机 - 格式选项中启用全新 Apple ProRAW 照片格式。这一功能仅在 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 上可用。

此外，iOS 14.3 系统内部文件的新图标也暗示了苹果即将上市的 AirPods Studio 耳机的设计。

安装正确的开发者配置文件后，用户可以从 Apple 开发人员中心或通过 OTA 推送下载 iOS 14 或者 ‌iPadOS‌ 14。

1、iOS 14/iPadOS 14 开发者预览测试版描述文件：点此下载

2、iOS 14/iPadOS 14 公开测试版描述文件：点此下载

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