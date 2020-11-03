又一家电动车企倒下：长江汽车烧光 51 亿元后进入破产清算程序

IT之家11月3日消息 据投资界报道，根据杭州市余杭区人民法院公告显示，杭州长江汽车有限公司被裁定进入破产清算程序，法院将于11月26日召开第一次债权人会议。

从2018年下半年开始，随着补贴退坡与市场需求下降，长江汽车就开始传出资金紧张的消息。其仅有的一款乘用车型“逸酷”，早在2016年4月就已发布，但时至今日仍未实现上市量产交付。苦撑了两年后，长江汽车最终选择破产。

▲“逸酷”汽车

根据长江汽车内部通知，11月1日长江汽车正式宣布解除与部分员工的劳动合同关系，相关社保公积金也开始停止缴纳。至于拖欠的员工工资、“十三薪”等，下一步则需要按照法律规定进行认定。

IT之家了解到，杭州市余杭区人民法院近日公布的破产文书显示，根据杭州万途商务服务有限公司申请，法院裁定受理长江汽车破产清算一案，长江汽车的债务人或者财产持有人应当向该公司管理人清偿债务或交付财产。

四年前，五龙电动车在2016年豪掷51亿元重注长江汽车，发布电动车品牌“长江EV”。但没想到，仅仅时隔四年，长江汽车就烧光了这51亿。

作为长江汽车的母公司，五龙电动车也已自顾不暇，爱莫能助。根据五龙电动车最新年报显示，公司已经连续多年亏损。过去的五个财年(2015财年~2019财年)，公司拥有人应占亏损分别为4.1亿港元、2.28亿港元、5.55亿港元、22.30亿港元及19.9亿港元。此外，五龙电动车自今年7月2日起已在港交所停牌，其市值仅剩4.76亿港元。