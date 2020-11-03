国务院办公厅：加快新能源汽车在分时租赁、城市公交等领域的应用

11 月 3 日消息，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，其中提到，推动新能源汽车与交通融合发展，发展一体化智慧出行服务。

具体来看，即加快建设涵盖前端信息采集、边缘分布式计算、云端协同控制的新型智能交通管控系统。加快新能源汽车在分时租赁、城市公交、出租汽车、场地用车等领域的应用，优化公共服务领域新能源汽车使用环境。引导汽车生产企业和出行服务企业共建 “一站式”服务平台，推进自动代客泊车技术发展及应用。

构建智能绿色物流运输体系。推动新能源汽车在城市配送、港口作业等领域应用，为新能源货车通行提供便利。发展 “互联网 +”高效物流，创新智慧物流营运模式，推广网络货运、挂车共享等新模式应用，打造安全高效的物流运输服务新业态。

《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》提出了深化 “三纵三横”研发布局，强化整车集成技术创新。以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为 “三纵”，布局整车技术创新链。提升产业基础能力。以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为 “三横”，构建关键零部件技术供给体系。

根据《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，15 年后的新能源汽车用电将更便宜，综合运用峰谷电价、新能源汽车充电优惠等政策，实现新能源汽车与电网能量高效互动，降低新能源汽车用电成本。到 2025 年，纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时 / 百公里。