曝英特尔最后一代 14nm 的处理器提升不俗，但可能仍不敌 AMD R9 5900X

IT之家11月13日消息 众所周知，英特尔第 11 代 Rocket Lake-S 桌面处理器将于明年第一季度发布，虽然是末代 14nm 工艺，但将采用全新的 Sunny Cove 核心（Cypress 核心）。这将是自 2016 年 Skylake 以来的首次架构升级。

目前 AMD 以相同的周期发布了 Zen，Zen+、Zen 2 和 Zen 3 四代处理器，而英特尔虽然一直在其 14nm 节点上增加新特性，优化频率和多核性能，但目前英特尔处理器似乎暂时落入了下风。

据两位知名爆料者的最新消息， Rocket Lake-S 系列没有默频 5.5Ghz 的处理器，酷睿 i9 系列最高单核 5.3Ghz 或全核 4.8Ghz。

此外，某款RKLS处理器的 ES1（单核 5.0Ghz，多核 4.6Ghz）在 Cinebench R20 的单核基准测试中获得 616 分，在多线程基准中得到 5740 分。而另一位测试者的单核性能可达 655 分，这已超过 AMD R9 5950X，但这一成绩乃是通过超频至 5.5Ghz 而得来。

相比之下，Comet Lake-S 旗舰 Core i9-10900K 的得分为 539 分和 6399 分，而 AMD 5900X 的得分为 637 分和 7100 分。IT之家提醒，目前英特尔 Rocket Lake-S 处理器的正式版尚未发布，因此仍有可能高于以上成绩。

值得一提的是，英特尔 Rocket Lake-S 的最高规格仅为 8 核 16 线程设计，多核方面相比 10 核的 i9-10900K 不占优也是意料之中。

此外，有网友分析，虽然英特尔下一代处理器可能不敌 AMD 处理器，但对比目前英特尔 Comet Lake-S 处理器发现，Sunny Cove 带来的提升或达 18%~19% 之高。