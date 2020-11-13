欧盟高官警告谷歌 CEO：互联网不再是 “蛮荒之地”

据报道，欧盟工业政策专员蒂埃里 · 布雷顿（Thierry Breton）日前警告 Alphabet CEO 桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai），称他计划通过一系列新规来约束美国的大型科技公司，以遏制它们的过度肆意发展。

根据欧盟委员会的一份声明，布雷顿在当地时间周四与皮查伊举行了视频会议，并发出了上述警告。

在此之前，谷歌的一份内部文件概述了一项为期 60 天的战略，通过让美国盟友反击布雷顿，来阻止欧盟推动新的科技规则。需要指出的是，双方的这场视频会议是在谷歌内部文件泄露之前，由谷歌主动提出的。

布雷顿将于 12 月 2 日与欧盟竞争事务专员玛格丽特 · 维斯塔格（Margrethe Vestager）一起宣布新的规则草案，即《数字服务法案》（Digital Services Act）和《数字市场法案》（Digital Markets Act）。

据悉，这些规定将为互联网 " 看门人”（拥有市场主导地位的网络公司）列出一份 “该做和不该做”的清单，迫使它们与竞争对手和监管机构共享数据，不得不公平地推广自家服务和产品。

布雷顿在视频会议中告诉皮查伊：“互联网不能再是‘蛮荒之地’了，我们需要清晰透明的规则，可预测的环境，以及平衡的权利和义务。所有线下允许的东西，都应该在网络上被允许；所有线下被禁止的东西，也都应该在网络上被禁止。”

布雷顿还表示，他将赋予欧盟更多的权利，通过 “把关平台”来遏制不公平的行为。这样，互联网就不仅会让少数公司受益，也会让欧洲的中小企业和企业家受益。

布雷顿最后表示：“欧洲的立场是明确的：欧洲大陆欢迎任何人，只要他们尊重我们的规则。”