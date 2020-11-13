中国联通：流量平均资费五年降幅超 95%

11 月 13 日下午消息，2020 年国务院政府工作报告中提出，要推动降低企业生产经营成本，实现宽带和专线平均资费降低 15%。中国联通今日表示，截至 10 月底，企业宽带年度降幅达 20.9%，互联网专线年度降幅达 16.7%，均已完成年度降幅目标。

此外，中国联通还公布了在 5G 网络建设、下调网络资费、用户服务等方面的进展。

年底预计建成超 38 万 5G 基站

2015 年以来，中国联通大力推进以光纤和 4G 为代表的高速宽带建设。2019 年以来，中国联通在工信部 “双 G 双提”的号召下，加快千兆光纤和 5G 建设，不断提升宽带基础设施服务能力。

在固定宽带网络方面，中国联通持续升级改造宽带接入网，2015 年以来，固网宽带平均下载速率提升约 8 倍。2019 年底，中国联通在全国 130 个城市开展千兆入户试点，其中北京可在全市范围提供千兆接入业务。2020 年，中国联通在全国继续扩大光纤网络覆盖和低速网络改造，积极推进千兆网络布局，截止 9 月底，全国宽带端口达到 2.27 亿个，光纤到户覆盖家庭突破 3 亿户。下一步，中国联通将积极开展 “百城千兆”，打造千兆示范城市。预计年底前，中国联通还将在所有千兆宽带覆盖区域提供 Wi-Fi 6 组网服务，实现全家覆盖无盲区的千兆 Wi-Fi 体验。

在移动宽带网络方面，中国联通持续改善 4G 网络速率和覆盖面，落实 5G 网络共建共享，用户平均感知速率相较 19 年底提升超 50%。截至 10 月底，中国联通已累计开通 5G 基站 33 万站。到今年年底，中国联通 5G 基站规模预计将超过 38 万个，将覆盖全国所有地级市城区。5G 共建共享带来了覆盖加倍、速率加倍、体验加倍，平均下载速率达到 900Mbps，部分 200MHz 带宽热点区域下载峰值速率达到 1.7Gbps。

2015 年以来移动网络流量平均资费降幅超 95%

2015 年以来，中国联通先后推出了一系列优惠举措，包括取消手机国内长途漫游费和流量漫游费、推出 “流量当月不清零”、大幅降低国际长途漫游费、大幅下调宽带资费等等，完成国家提速降费各项任务。

在网络降费方面，2015 年以来，中国联通移动网络流量平均资费降幅已超过 95%。2015 年，中国联通在京津冀区域取消长途和漫游通话费，并面向手机套餐用户推出了剩余流量当月不清零等政策。2016 年，中国联通通过对 4G 主流套餐进行折扣销售等方式惠及用户超过 4000 万。2017 年 9 月 1 日，中国联通全面取消手机国内长途、漫游费，惠及用户超 1 亿户，并于当年全面降低 193 个国家 / 地区的国际长途直拨资费。2018 年 7 月 1 日，中国联通全面实施取消移动流量 “漫游”费，惠及手机用户超过 2 亿户，并于当年降低了 162 个国家 / 地区语音或数据漫游资费。2019 年，中国联通移网流量资费继续下调，同比降幅超 20%。

针对企业宽带和专线提速降费，开展提速惠企活动，在宽带速率方面，针对中小企业和制造业客户，100M 以下可免费提速到 100M；在互联网专线方面，根据网络条件，在客户同意情况下，可将 20M 以下专线速率提升至 50M，20M 以上 50M 以下的专线速率提升至 100M。

截至 10 月底，中国联通企业宽带年度降幅达 20.9%，互联网专线年度降幅达 16.7%，均已完成年度降幅目标。

与此同时，中国联通持续做好精准扶贫和视力、听力、言语残疾人优惠资费政策推进工作。精准扶贫惠及建档立卡贫困户 140 万户，累计减免通信费超过 3 亿元。

2020 年投诉率同比下降 31%

为向用户提供更好的信息服务，中国联通推出了以跨域服务和跨域产品为代表的一系列便民举措。2020 年 9 月底的数据显示，中国联通用户投诉率同比下降 31%。

异地业务一直是通信消费中的需求痛点。目前中国联通已推出了异地套餐变更、异地开户、异地过户、异地移网挂失 / 解挂、异地携号入网等 20 余项跨省异地服务和 4G/5G 跨域融合产品，本地可办理的业务异地几乎都可办，彻底打破地域限制。截至目前，异地服务全国累计受理量超 860 万笔，日均受理量约 2 万笔。

中国联通称，将持续推进 5G 网络共建共享和千兆网络布局，让亿万用户共享行业发展成果，为国民经济和社会信息化建设作出更大贡献。