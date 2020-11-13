中国移动 / 联通：估计美国行政命令将对公司股票交易价格产生影响

IT之家11月13日消息 中国移动公告，公司注意到，美国总统于 2020 年 11 月 12 日签署了一项行政命令，本公司初步估计该行政命令可能对本公司公开交易证券的股价产生影响。本公司正在密切关注该行政命令的相关进展（包括任何进一步的实施指引），以便更全面地理解其对本集团的影响。未来将根据上市规则及适用法律按需要适时另行公告。除本公告所披露者外，本公司并不知悉任何其他导致本公司公开交易证券的股价及成交量波动的原因。

另外，中国联通在港交所公告，董事会注意到美国总统于2020年11月12日颁布了一项行政命令，公司估计该行政命令将对本公司的股票和美国存托证券的交易价格产生影响，公司正在审视该行政命令的潜在后果，包括任何进一步的实施细则，以便更全面地理解其对本集团的影响。本公司还在研究考虑采取适当的措施，以保护本公司及投资者的合法权利。

IT之家获悉，据路透社消息，美国政府突然公布一项行政命令，禁止美国投资者对中国军方拥有或控制的企业进行投资。报道称，该规定可能会影响到包括中国电信、中国移动、海康威视等31家中国企业。此举旨在阻止美国投资公司、养老基金和其他机构买卖这些中国企业的股票，这些中国企业今年早些时候被美国国防部认定为受中国军方支持。

行政命令将于2021年1月11日生效。该命令将禁止美国投资者对上述中国企业的证券进行任何交易。同时，它还禁止美国人在被认定为“中国军事企业”的60天内买卖这些企业的证券。