疫情中北美外卖业务风生水起，DoorDash 提交 IPO 欲与 Uber 竞争

据报道，美国领先送餐应用程序 DoorDash 上周五向美国证券交易委员会提交了首次公开招股（IPO）说明书。该公司将在纽约证券交易所上市，股票代码为 DASH。

DoorDash 是 Uber Eats、GrubHub 的竞争对手。今年早些时候，在疫情封锁期间，食品配送服务需求激增。在 IPO 文件中，DoorDash 报告称，2020 年前 9 个月的营收为 19.2 亿美元，较上年同期增长逾三倍。该公司报告称，在 2020 年第二季度，该公司历史上首次实现了 2300 万美元的利润。随着收入的增长，DoorDash 2020 年同期的净亏损也收窄至 1.49 亿美元。2019 年，DoorDash 在 9 个月期间净亏损 5.33 亿美元。

该公司表示，它拥有 100 万快递员和 1800 多万用户。截至 9 月 30 日，DashPass 每月 9.99 美元的服务已经吸引了 500 多万用户，该项目中部分餐厅可以给客户免费送货上门。

DoorDash 将提供三种不同投票权的股票。A 类普通股每股给股东一票投票权。B 类股票每股有 20 票投票权，C 类股票没有投票权。

提供多种股票已成为硅谷的常见做法，尤其当 CEO 同时也是公司创始人的时候（DoorDash 的创始人托尼 · 徐就是这种情况）。招股说明书称，徐和另外两位联合创始人安迪 · 方 （Andy Fang）和斯坦利 · 唐 （Stanley Tang）预计将签署一份投票协议，协议将赋予徐对联合创始人持有的 B 股股票行使 “指导投票和投票”的权力。

DoorDash 一直希望在公开市场与对手 GrubHub 和 Uber 竞争。根据分析公司 Second Measure 的数据，DoorDash 在美国市场的份额遥遥领先，9 月份的送餐销售额占比 49%，Uber 为 22%，GrubHub 为 20%。

DoorDash 如今是 2020 年最受期待的 IPO 之一。据媒体周四报道，尽管新冠疫情令许多公司的计划受挫，但 Airbnb、Roblox 和 Wish 预计都将在年底前上市。

DoorDash 最新私募估值为 160 亿美元，目前已筹集 25 亿美元。

DoorDash 将成为最新一家上市的零工经济公司。近年来，这种商业模式引发了有关工人权利的问题，因为零工公司经常允许工人在不成为全职员工的情况下就接手工作。

DoorDash 目前拥有约 16 亿美元现金和 3 亿美元的信贷安排，IPO 后这一数字将增至 4 亿美元。在过去的一年里，软银支持的 DoorDash 大幅降低了现金消耗率。2020 年前 9 个月的净亏损从上年同期的 5.33 亿美元收窄至 1.49 亿美元。然而，DoorDash 警告称，其目前由封锁推动的增长速度可能无法持续，预计 “收入和总订单的增长率将在未来出现下滑”。

参考：https：//www.fx168.ca/news/2011/4396882.shtml