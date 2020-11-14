讨论反欧盟制裁的内部文件被泄露，谷歌 CEO 道歉

针对一份泄露的内部文件，谷歌母公司 Alphabet 首席执行官桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）向欧盟工业政策专员蒂埃里 · 布雷顿 (ThierryBreton)道歉。这份文件提议对抗欧盟针对互联网公司的强硬新规则，并且建议对这位欧盟专员进行游说。

根据欧委会的一份声明，当地时间周四晚些时候，皮查伊和布雷顿在一个视频会议上交换了意见。这也是他们今年以来第三次会面。

这次视频会议是在谷歌这份文件遭泄露之后举行的。谷歌这份内部文件概述了一项 60 天的战略，旨在通过让美国盟友来反击布雷顿，以达到阻碍欧盟针对互联网公司强硬新规则的出台。

视频会议由谷歌发起，在会议举行之前，布雷顿向皮查伊出示了这份遭泄露的文件。

当地时间周五在一个在线会议上，布雷顿挥舞着这份内部文件向英美新闻协会表示，“我并不感到惊讶。我不天真。我认为这有点过时。”

布雷顿说，“无论如何，是的，我和皮查伊进行了讨论。我告诉了必须要告诉他的事情。他道歉了。我告诉他，如果他需要告诉我一些事情，我的大门总是敞开的。”

知情人士表示，因这份内部文件的泄露，皮查伊表示道歉。皮查伊说，他没有看到或批准这份文件，如果他看到专门针对谷歌的文字和策略，他会直接与布雷顿接触。

谷歌称，两人现在已经进行了坦率而公开的对话。

谷歌发言人阿尔弗尼（Al Verney）在一份声明中表示，“在新冠病毒疫情大流行导致社会封锁期间，我们的在线工具为许多人正常生活和工作以及企业运营发挥了至关重要的作用。谷歌将继续致力于创新和建设，努力推动疫情后经济复苏。”

谷歌文件泄露事件表明，为了反对欧盟针对互联网公司强硬新规则的出台，科技公司除开展强烈地游说，还在采取其它非常规手段加以阻止。据报道，欧盟新规则出台，意味着谷歌等互联网公司的市场行为将受到严格监管，他们的业务必将受到限制。

就滥用互联网市场垄断地位的行为，布雷顿还向皮查伊发出警告。他向皮查伊表示，“互联网不能成为 “狂野西部”，我们需要明确和透明的规则、可预测的环境以及平衡的权利和义务。”

12 月 2 日，布雷顿将与欧盟反垄断专员玛格丽特 · 维斯塔格（Margrethe Vestager）一起宣布两项新规则草案，即《数字服务法案》（Digital Services Act）和《数字市场法案》（Digital Markets Act）。

这两项规则将为互联网公司列出一份规矩清单，迫使他们与竞争对手和监管机构分享数据，阻止这些互联网公司利用这些数据不公平地推广自己的服务和产品。

在过去三年中，欧盟反垄断专员维斯塔格对谷歌作出了总计 82.5 亿欧元（约合 97 亿美元）的罚款处罚。这些处罚的理由是，谷歌滥用其市场主导地位，支持自己的购物比较服务、Android 移动操作系统和广告业务。

布雷顿告诉皮查伊，欧盟将增强对谷歌等互联网平台的监管力度，以遏制这些平台的不公平竞争行为，打造一个有利于大批企业发展的互联网环境，惠及欧洲的中小企业和企业家。

布雷顿对皮查伊说，“欧洲的立场是明确的：欢迎来欧洲，只要他们尊重我们的规则。”