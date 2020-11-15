三星 Galaxy S21 / S21 + 详细信息曝光：升级不大，塑料机身

IT之家 11 月 15 日消息 外媒 AndroidPolice 独家曝光了三星 Galaxy S21 和 S21 + 的信息，新泄露的信息表明，价格更实惠的 Galaxy S21 和 Galaxy S21 + 可能会更令人失望。

根据此前的消息，Galaxy S21 Ultra 旗舰机将采用几乎全新的摄像头系统，新信息表明，Galaxy S21 和 S21 + 则会采用 Galaxy S20 机型上相同的摄像头，也就是一个 1200 万像素的主摄像头，加上一个 6400 万像素的长焦摄像头和一个 1200 万像素的超广角摄像头。

好消息是，这些手机将支持与 Galaxy S21 Ultra 相同的 8K/30fps 和 4K/60fps 视频录制功能，改进后的夜间模式、月亮模式和双录制模式应该也会提供。

IT之家了解到，Galaxy S21 + 将采用 6.7 英寸 AMOLED 屏幕 ，Galaxy S21 则将采用 6.2 英寸屏幕。然而，这些显示器并没有 Ultra 机型上使用的显示器那么好。

其一，三星将分辨率从 Quad-HD + 下调至 Full-HD+。除此之外，虽然仍然支持 120Hz 刷新率，但通过不提供自适应 LTPO 技术，尽可能降低成本。

这意味着当高刷新率功能被激活时，屏幕会持续以 120Hz 的频率运行，所以对电池续航的影响会更加明显。

幸运的是，三星在电池方面并没有偷工减料。据悉，Galaxy S21 采用了 Galaxy S20 内部使用的 4000mAh 电池，而 Galaxy S21 + 则拥有更大的 4800mAh 电池。

Galaxy S21 和 Galaxy S21 + 美国版将搭载骁龙 875 处理器，而欧洲版则搭载 Exynos 2100。消息人士认为，未公布的 Exynos 2100 性能可能与骁龙 875 持平，甚至可能比骁龙 875 更好。

存储配置还没有透露，但 8GB 内存和 128GB 存储似乎很有可能。

确切的 Galaxy S21 & S21 + 价格目前还没有公布，但据说三星将降低价格，以提高竞争力。

据悉，Galaxy S21 将有以下几种颜色：

幻影紫配铜色边框

幻影粉红配铜框

幻影白配青铜框

幻影灰

而 Galaxy S21 + 则提供以下配色：

幻影黑配黑框

幻影紫罗兰配铜框

幻影银

至于外壳材料，消息称 Galaxy S21 将采用塑料材质。目前还不清楚 Galaxy S21 + 将采用哪种材料，很可能三星还没有做出最终决定。