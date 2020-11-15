首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Win10之家>Win10快讯

微软确认 Win10 新 Bug：MCT 工具升级 20H2 时将无法保留用户文件

2020/11/15 7:26:59 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家11月15日消息 众所周知，重启和重装可以解决 99% 的问题。但据外媒 WindowsLatest 今日报道，在 Windows 10 重装时最常用也最方便的 MCT 工具似乎出现了 Bug。

当用户使用微软 Media Creation Tool（MCT）或 Windows 10 镜像中的 Setup.exe 文件直接重装 Windows 10 时，你就会发现以下现象，用户文件保存选项里能勾选的只剩下 “不保留”一项。

▲图源 WindowsLatest

在之前，当用户使用媒体创建工具进行本代升级或重装时，微软会用新版本的 Windows 10 替换当前的操作系统文件，且同时为用户保留位于 C 盘的用户资料和个人数据，这可以使您在解决 Windows 10 问题的同时避免备份的麻烦。

据外媒强调，该现象首次出现是在 Windows 10 的 2020 年 10 月更新发布后，当用户发现在安装或升级 20H2 这个聊胜于无的更新时必须执行 “不保留您的应用程序，设置和文件”这一选项。而外媒测试 20H1 也就是 2004 更新时则没有发现这一问题。

IT之家了解到，微软内部人士以表示，该问题将在 2020 年 12 月补丁的周二更新中得到解决

最后，外媒还提供了一种临时性解决 20H2 版本无法使用 MCT 工具的方法：

  1. 打开设置>更新和安全> Windows Update

  2. 点击“查看更新历史记录”按钮

  3. 点击“卸载更新”

  4. 在“控制面板”窗口中，查找“ KB4562830”

  5. 选择更新程序包，然后单击“卸载”

  6. 重新启动系统

  7. 打开 MCT，您现在终于可以选择保留文件并重置或升级了。

image.png

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用