微软确认 Win10 新 Bug：MCT 工具升级 20H2 时将无法保留用户文件

IT之家11月15日消息 众所周知，重启和重装可以解决 99% 的问题。但据外媒 WindowsLatest 今日报道，在 Windows 10 重装时最常用也最方便的 MCT 工具似乎出现了 Bug。

当用户使用微软 Media Creation Tool（MCT）或 Windows 10 镜像中的 Setup.exe 文件直接重装 Windows 10 时，你就会发现以下现象，用户文件保存选项里能勾选的只剩下 “不保留”一项。

▲图源 WindowsLatest

在之前，当用户使用媒体创建工具进行本代升级或重装时，微软会用新版本的 Windows 10 替换当前的操作系统文件，且同时为用户保留位于 C 盘的用户资料和个人数据，这可以使您在解决 Windows 10 问题的同时避免备份的麻烦。

据外媒强调，该现象首次出现是在 Windows 10 的 2020 年 10 月更新发布后，当用户发现在安装或升级 20H2 这个聊胜于无的更新时必须执行 “不保留您的应用程序，设置和文件”这一选项。而外媒测试 20H1 也就是 2004 更新时则没有发现这一问题。

IT之家了解到，微软内部人士以表示，该问题将在 2020 年 12 月补丁的周二更新中得到解决。

最后，外媒还提供了一种临时性解决 20H2 版本无法使用 MCT 工具的方法：