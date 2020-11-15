微软 Surface Duo 手机系统更新：改进相机画质

IT之家 11 月 15 日消息 今年早些时候微软推出的双屏 Surface Duo 安装的是 Android 10，有报道称该机的 Android 11 更新将很快发布。同时，微软在 Surface Duo 的小软件更新上也是下足了功夫，11 月补丁正在为该机的解锁版本推出。

微软现在正在向 Surface Duo 推出 2020 11 月 安全和质量更新，对摄像头、系统性能等进行修复。

这是 Surface Duo 的第三次更新，根据更新日志，Surface Duo 已经更新到 2020.1014.6 版本，11 月更新的大小约为 140MB。

Surface Duo 最大的问题可能是摄像头，比微软自家的 Lumia 系列要差，Surface Duo 拍照有很大的改进空间。

IT之家了解到，在刚发布的时候，Surface Duo 拍照效果非常差，但微软通过更新不断让其变得更好，据微软透露，2020 11 月 更新并没有为 Surface Duo 带来新的相机功能，但改善了相机的图像质量。此外，11 月的更新进一步提高了摄像头应用的启动速度，拍照速度也感觉更快。其他值得注意的地方包括对系统性能的改进，更好的动画效果，系统稳定性，微软还改进了应用跨越两个屏幕时的多任务性能。

以下是完整的更新日志：

改善了触摸稳定性和设备稳定性。

允许在横跨两块屏幕时快速移动或删除应用。

2020 年 11 月安全补丁。