iPhone 升级 iOS 14.3 Beta 后已支持双卡下的 5G SA 网络且默认开启 VoLTE

IT之家11月15日消息 据网友反馈，目前 iPhone 机型在升级 iOS 14.3 测试版之后已显示可开启双卡状态下的 5G SA 网络。此外，在该版本中已隐藏了 VoLTE 的开关。据网友测试，实际上是默认强制开启了 VoLTE 功能。

也有网友反馈称 VoLTE 的开关跟运营商有关，例如移动、联通、电信需遵循定制化要求，即取消 VoLTE 开关，不得允许用户强制使用 2G/3G 语音；而如果用户使用境外运营商的卡，部分则会显示启用 VoLTE 选项。

而另一位网友则表示，境外的 iOS 14.1 版本中即取消了 VoLTE 开关，至少在部分发达国家不可见，只要启用了 4G 就是强制 VoLTE ，但也不否认可能其他发展中国家仍提供 2G/非 VoLTE 通话的功能。

IT之家提醒，虽然目前已可启用双卡状态下的 5G SA 网络，但仍是一卡 5G 一卡 4G，只是不再像此前启用双卡时显示 “独立 5G”这一项是默认不可选（灰色）的状态，还请不要误读本文信息。

此外以上反馈的网友未透露其使用的机型，不排除部分机型仍支持 VoLTE 开关的可能，如果发现，还请各位在评论区指出。当然，由于目前 iOS 14.3 测试版刚刚放出，也不排除正式版改回之前样式的可能。

▲ 图源 IT之家网友 @TardisX，下同