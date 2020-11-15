继《三体》、《西游记》后，Netflix 宣布将拍摄《水浒传》，将改编成未来主义电影

（原标题： Netflix 要对《水浒传》下手了 你慌不慌？）

11 月 15 日消息，近日网飞（Netflix）电影官方推特 @NetflixFilm 发布声明，称将拍摄中国经典小说《水浒传》电影，日本导演由佐藤信介担任导演，马修 · 桑德（Matthew Sand 又名 Matt Sand）担任编剧。

网飞称 “这部电影将中国文学名著《水浒传》改编为未来主义电影，是一部史诗般的动作冒险传奇，充满荣耀、浪漫和阴谋。这个故事适时地探讨了忠诚、领导力以及不计个人得失，勇于承担社会责任等问题。”

由于中西方文化理解的差异，此前西方对中国文学作品的改编就屡屡出现雷人作品。今年上映的迪斯尼真人电影《花木兰》就因过多魔改而在国内口碑扑街，而网飞翻拍《水浒传》的消息一出，更是引来网友们质疑连连。此前网飞上播出的由澳大利亚与新西兰合作翻拍的《西游记》（《The Legend Of Monkey》）豆瓣评分仅 5.4 分。

担任网飞《水浒传》电影日本导演佐藤信介，其代表作有《狗狗心事》、《杀戮都市》、《王者天下》等，对于改编中国文化经典并不陌生。《王者天下》这部电影的故事是以中国春秋、战国时代为背景 “魔改”后的故事，该影片在日本可谓叫好又叫座，拿下 50 亿日元（约合人民币 3.2 亿元）的票房。但是国内影迷却不太买账，豆瓣评分仅 6.4 分。

不过网飞为这部《水浒传》配备的主创阵容也堪称豪华，除了前文所述的导演佐藤信介和编剧马修 · 桑德，还请来了埃里克 · 纽曼 (Eric Newman)和布莱恩 · 恩凯尔斯 (Bryan Unkeless)担任制片人。

不知道最终网飞改编的《水浒传》又会是一部怎样的作品？你们是不是很期待。