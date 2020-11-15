李在镕手持三星新款智能机现身，疑为新型可扩展手机

（原标题：李在镕展示三星新款智能机 或是可扩展而非折叠机）

虽然 10 多年来，正面大屏幕智能手机始终主导着智能设备市场，但三星始终在努力扭转这一趋势，推出所谓的新外形因素手机，如 Galaxy Z Fold 或 Galaxy Z Flip 手机，它们可以水平或垂直折叠。

三星希望保持其在全球智能手机市场的主导地位，对于该公司来说，作为有能力为用户提供新的智能手机体验的科技公司，推出新的外形因素手机至关重要。三星显然正在开发另一款具有新外形的智能手机，该公司副董事长李在镕 (Lee Jae-yong)甚至已经展示了它。

图：三星副董事长李在镕 (左二)在该公司位于首尔的研发中心与研究人员交谈时，手里拿着的智能设备可能是三星的新款手机外形

当地时间周四，李在镕在首尔南部的三星研发中心与高管们召开了一次战略会议。这次会面引起了媒体的关注，因为这是他的父亲、三星集团董事长李健熙于 10 月 25 日去世后，他首次正式出访。

三星官方发布的其中一张照片显示，李在镕手持一部以前从未公开过的新智能手机，这也引起了人们对这次会议的关注。在与三星研发中心的研究人员交谈时，李在镕手持银色智能手机。

▲ 图源 Sammobile

这部手机看起来比三星可折叠智能机 Galaxy Z Fold 和 Galaxy Z Flip 更薄，有猜测认为这款设备可能是一款可扩展智能手机的原型，其屏幕可以扩展为平板电脑大小。

2019 年，三星向世界知识产权局 (World Intelligence Property Office)提交了一项新智能手机设计专利，这款智能手机的屏幕可以向右伸展，而不是折叠。

尽管三星没有证实任何关于这款手机的信息，但该公司已经宣布将继续推出新的外形尺寸手机。据报道，在今年 1 月的消费电子展 (CES)上，三星为客户组织了有关这款可扩展手机的私人演示。

三星透露，此次会议是为了讨论该公司未来的产品设计策略。自 2016 年以来，该公司一直在召开这样的战略会议，但周四的会议是全公司第一次就从智能设备到家用电器等未来产品的设计方向召开会议。