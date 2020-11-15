Android TV x86 发布：吃灰老电脑秒变高清盒子

IT之家 11 月 15 日消息 安卓是一个非常灵活的平台，可以用在各种各样的设备上。比如说 Android TV，专门针对电视和数字媒体播放器进行了修改。整个 Android TV 的体验与普通 Android 系统的不同主要体现在其界面上，前者非常注重语音搜索和内容发现。想象一下，如果能够将同样的体验转化到运行在英特尔 (或 AMD)处理器上的台式机和笔记本电脑上，这就是 Android TV x86 要做的事。

XDA 会员 AmznUser444 Dev 打造了 Android TV x86 系统，支持了 PC 上的 x86 处理器，旨在让用户在大屏幕的 PC 上获取应用、游戏和媒体内容，局域网、Wi-Fi、蓝牙和声音均能正常工作，因为该 ROM 植根于 Android-x86 项目。初始版本基于 Android 9 Pie，其系统要求提到了 1.2 GHz 双核 64 位能力的处理器，拥有 64MB 缓存的英特尔 / NVIDIA/AMD GPU ，最低要求相当低。

IT之家了解到，由于缺乏 Widevine L1 认证，Netflix 或亚马逊 Prime Video 等服务无法提供高清视频流，如果你已经有一台闲置的 PC，可以试试，毕竟 Android TV x86 是完全免费的。