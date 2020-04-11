谷歌 Stadia 2.13更新代码暗示：将加大支持触摸控件和Android TV

IT之家4月11日消息 谷歌Stadia应用程序的2.13版已经在当地时间4月8日于Android上发布。而根据外媒9to5Google对新版本APK的拆解，其中的一些代码暗示，谷歌已开始致力于通过手机上的触摸屏控制以及Android TV来支持玩Stadia游戏的功能。

谷歌 Stadia的一项承诺就是能够在几乎任何设备上使用Wi-Fi随时随地进行游戏，但是要通过手机进行游戏，仍然需要某种控制器来辅助。IT之家了解到，目前开发者可以使用第三方TouchStadia之类的工具在Android版Chrome浏览器中向Stadia添加触摸屏控件。

现在，外媒9to5Google在代码中发现，为了响应对触摸控件的需求，谷歌的Stadia团队已经开始开发自己的Android触控屏幕控制器版本。与TouchStadia一样，官方的触摸屏控制器似乎可以让开发者及玩家自定义按钮和操纵杆的大小和位置。

TouchGamepadLayoutConfig.PositionPlacement TouchGamepadLayoutConfig.DpadConfig TouchGamepadLayoutConfig.ButtonConfig TouchGamepadLayoutConfig.StickAreaConfig TouchGamepadLayoutConfig.CenterTopPlacement TouchGamepadLayoutConfig.StickAreaConfig.IdlePosition

Android TV方面，此前Android TV发展路线图泄露，其中明确提到2020年将支持Stadia。随着Stadia 2.13的发布，9to5Google发现，谷歌 Stadia对Android TV的支持确实正在开发中。例如，根据Android TV开发人员文档，Android TV应用程序需要标记为与“leanback”兼容，并且不需要触摸屏。而leanback是Android TV启动器的内部名称。

