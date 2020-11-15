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苹果 iPhone 12 港版实测：香港运营商双 SIM 实卡模式下无法启动 5G

2020/11/15 18:44:37 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月15日消息 此前IT之家独家首发确认国行 iPhone 12/Pro/Max 三款机型支持双SIM卡模式下使用 5G 网络，不存在单卡+eSIM机型的同时双卡无法上 5G 网络的问题。

现在IT之家网友投稿实测，港版iPhone 12在使用香港运营商网络双SIM卡模式下暂时无法使用5G网络。如果是使用中国移动、中国联通、中国电信等运营商SIM卡可以支持双5G网络。

根据说明，iPhone尚未在中国大陆提供eSIM功能。在香港和澳门，iPhone 12 mini、iPhone SE (第2代)和iPhone XS均提供eSIM功能。由于采用「双卡双待」(DSDS)技术，因此两张SIM卡均可拨打和接听电话。

关于5G和双SIM卡功能

IT之家获悉，iPhone 12港版也使用双 SIM 卡 (nano-SIM)。如果你使用iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro或iPhone 12 Pro Max，并且两个蜂窝号码均已启用，就无法使用5G功能。如要在这些iPhone型号上使用5G功能，你便需要停用其中一个蜂窝号码，以关闭双卡

SIM卡模式：

1.开启「设置」App,然后点一下「蜂窝网络」。

2.选择你要停用的蜂窝号码。

3.关闭「启用此号码」旁边的开关。

重新启用该蜂窝号码，就会恢复双SIM卡模式。

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关键词：iPhone 12SIM5G

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