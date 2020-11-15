微软发布 Win10 OpenCL/OpenGL 兼容更新包：提升硬件加速性能

IT之家11月15日消息 外媒 Windows Lates 报道，今年早些时候，微软宣布正在努力在 Windows 10 的 Direct3D 12（D3D12）中启用对 OpenCL 和 OpenGL 映射层的支持。

为了启用映射层，解决设备上没有 OpenCL 和 OpenGL 硬件驱动时的兼容性问题，微软目前已经在微软商店中发布了兼容性包。

该兼容性包的标题为 “OpenCL 和 OpenGL 兼容性包”，目前可以从微软商店中下载。

IT之家获悉，该兼容性包针对的是运行 2020 Windows 10 更新五月版、2020 Windows 10 更新十月版或更新版本的系统。

在产品列表中，微软指出，当适当的硬件驱动程序缺失或默认情况下未启用时，这个兼容性包可以让你在设备上运行 OpenCL 和 OpenGL 应用。

微软解释说，Windows 10 将在启用硬件加速功能后自动启动支持的应用程序，以提高性能。

只有当你的设备和应用支持 DirectX 12 时，这个功能才会发挥作用。

值得注意的是，只有某些应用会使用这个兼容性包，但微软表示，它正在开发一个捆绑包，允许更多应用使用兼容层。Windows Insiders 可以获得该捆绑包的预览版，并使用它来运行更多的应用。

微软希望，兼容性层能够让开发者和用户更容易使用。目前，并不是每台 Windows 10 机器都对 OpenCL 和 OpenGL 有很好的原生支持，而映射层将提高兼容性。

Windows 10 的 OpenCL 和 OpenGL 兼容包还将帮助生产力和创意应用，所以它真的不仅仅为了游戏。

微软正在鼓励开发者将他们的应用和游戏移植到 DirectX 12 上。目前，微软希望开发者社区和用户能够从通过微软商店提供的 Windows 10 兼容层受益。