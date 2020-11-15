小米云服务 “会员买一送一”最后一天，可享视频在线播放、关机前定位、微信聊天记录备份等

IT之家11月15日消息 此前 MIUI 官方预告，小米云服务多项全新能力即将上线，包括全国首发照片智能转 PDF、关机前定位、位置共享、微信聊天记录备份、视频在线播放、空间共享与家人分享你的空间等。今天小米官方宣布，11.11 云服务空间盛宴已经进入尾声，【会员买一送一】活动即将结束。

参与方式：手机打开小米云服务，点击活动 banner，进入活动即可。

福利 1：年会员买一送一！

福利 2：10 年 50G 长期会员，每天低至 5 分钱

福利 3：60 年 50G 长期会员，每天低至 2 分钱

福利 4：十大功能蓄势待发，提升体验

活动时间：2020.11.5-2020.11.15 今日结束！

具体新功能介绍如下：

1、全国首家照片智能合成 PDF 功能

IT之家获悉，这是云盘最新功能：照片妙转 PDF，国内首家智能合成 PDF 功能。无需操作，自动合成，大大提高文件管理效率。

2、智能搜索找照片更便捷

新增智能照片分类和搜索历史。照片千万张，搜索一瞬间！

3、关机前定位手机关机，自动定位

手机丢失时，若不法分子强制关机时，开启 “关机前定位”功能，手机位置则会自动上报云端，增加手机找回机会！

4、视频在线播放更省手机空间

VIP 抢先体验：视频无需下载，云端在线自动播放，让手机空间大起来！

5、空间共享与家人分享你的空间

一人买单，全家共享。开启云服务白金或钻石会员（买一送一，限时抢购）即可将自己的云空间，分享给家人。