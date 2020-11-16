“全民 K 歌”涉黄处理结果：腾讯被罚，全面整改

IT之家 11 月 16 日消息 据扫黄打非办消息，“净网 2020”专项行动开展以来，“扫黄打非”部门严厉打击网络传播淫秽色情信息，同时坚决处罚履行主体责任不到位、监管不力的互联网企业。近期，全国 “扫黄打非”办公室部署广东省 “扫黄打非”部门，对媒体报道反映的 “全民 K 歌”APP 传播色情低俗歌曲、青少年模式形同虚设等突出问题进行查处。10 月 28 日，广东省 “扫黄打非”办公室联合省网信办约谈腾讯公司，责令全面整改。10 月 29 日，深圳市南山区文化广电旅游体育局对运营 “全民 K 歌”的腾讯音乐娱乐（深圳）有限公司作出相应行政处罚。

应用商店里该 App 的下载页面

该 APP 存在涉色情低俗信息

经查，“全民 K 歌”软件由腾讯公司开发运营。该平台 “交友陪玩”项目中部分歌房主播露骨聊天互动，通过涉性内容诱导观众刷礼物。平台首页短视频推荐中，部分 “舞蹈”视频带有明显性暗示。平台上登载有明显涉色情低俗内容歌曲，用户在平台内能够搜索到相关资源，部分用户进行翻唱并在翻唱音频中改编更加露骨的歌词。平台评论区中部分评论内容污言秽语，存在 “约磕 (炮)”有偿服务信息，一些账号为色情平台引流。该平台上线的青少年模式未发挥应有作用，青少年模式下仍能搜索到色情低俗信息。上述行为构成了提供含有宣扬淫秽、危害社会公德内容的互联网文化产品，违反了《互联网文化管理暂行规定》等规定。依此，深圳市南山区文化广电旅游体育局对产品运营公司作出了没收违法所得，并处以顶格罚款的行政处罚，责令立即改正有关违法行为。

广东省 “扫黄打非”办公室联合省网信办约谈了腾讯公司。目前，腾讯公司依照整改要求制定了相应工作举措：分析了问题产生原因，严肃处理责任人员；对 “全民 K 歌”APP 进行 30 天整改，下线 “交友陪玩”功能；进一步排查清理平台上涉黄歌曲色情低俗视频、评论区违规发言等有害信息，处置封禁违规账号和歌房；同时，立即关闭青少年模式下的站内搜索功能，对该模式下的安全机制和产品功能进行了完善。

IT之家了解到，全国 “扫黄打非”办公室负责人表示，内容安全是互联网企业的生命线，也是互联网行业的行为底线。愈是大网站、大平台，愈要重视落实主体责任，加强内容安全管理，切实把责任落到实处，切勿流于形式。希望腾讯公司从这次处罚中汲取教训，采取更为有力的整改措施。其他互联网企业也要高度重视，加强内容安全审核，坚决切断有害信息传播途径，严厉打击网络 “黑灰产”，共同维护健康清朗的网络空间。