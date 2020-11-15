听说出租 QQ 帐号日赚千元钱，腾讯官方警告：当心变成犯罪帮凶

IT之家11月15日消息 身为学生党零花钱不够用？听说把QQ帐号租给别人就能不费力气日赚千元？腾讯QQ官方郑重提醒：出租QQ帐号实属违规行为，风险极重，一直以来，QQ平台针对租号行为严防严打，避免广大用户落入圈套、不幸成为不法分子违法犯罪的“帮凶”。一经发现并确认存在租号违规行为，QQ平台将立即作出相应处置。

根据《QQ号码规则》: 8.2 腾讯根据本规则对QQ号码的使用授权，仅限于初始申请注册人。未经腾讯许可，初始申请注册人不得赠与、借用、租用、转让或售卖QQ号码或者以其他任何方式许可其他主体使用QQ号码，非初始申请注册人不得通告受赠、继承、承租、受让或者他任何方式使用QQ号码。

不法分子为什么要租别人的QQ号?

当不法分子的帐号被处理冻结后，必须找到新的帐号才可继续进行违法违规活动，因此，专门进行“租号”的黑产组织[俗称“号商”]就这样孳生了。他们的目标人群通常是学生、宝妈、自由职业者等，通过在网络上发布“兼职”广告，以每日几十元至几百元价格不等的“佣金”吸引受害人主动将自己的帐号拱手相让。随后，便利用租来的帐号实施违法违规行为，致使受害人身份信息被泄露和利用，轻则个人或亲朋好友资金受损，帐号被冻结，重则因此承担法律责任!

IT之家获悉，他们实际上是借普通用户的身份实施违法犯罪行为，比如洗钱、向好友或附近的人实施诈骗，或散播垃圾营销广告、招嫖等各种不良信息。

在网上发现租号信息该怎么办?

看到类似的“租号”信息要保持头脑冷静，不要被眼前的违规所惑，切勿存在侥幸心理、用违规风险换取利益；

看到类似的“租号”信息可及时进行举报:

举报骗子：手机QQ→聊天页面右上角更多图标→底部蓝字“被骚扰了?举报该用户”；

举报动态：手机QQ→好友动态→该动态右上角更多图标→举报；

举报群聊:手机QQ→聊天页面右上角更多图标→底部蓝字“被骚扰了?举报该群”；

你也可以通过“腾讯110”小程序进行举报；