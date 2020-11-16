苹果客服：搭载 M1 的 Mac 可以引导其它系统

IT之家 11 月 16 日消息 感谢IT之家网友 @雪狐弈明 的热心投递，苹果方面专家表示，搭载 M1 芯片的 Mac 电脑可以引导其它系统，例如 Debian。

在本月苹果推出新款 Mac 前，有大量网友担心换用了 arm 架构的自研处理器而导致 Mac 生态封闭，只能使用macOS Big Sur。而现在苹果方面对此有了回应，至少可确定苹果方面无意禁止用户自行安装引导其他系统。

Debian 是完全由自由软件组成的类 UNIX 操作系统，提供了 x86 及以外的架构移植系统，例如MIPS、amd64 和 arm等。

11 月 11 日，苹果推出了新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini，均配备创新的 M1 芯片，这是 Apple 专为 Mac 设计的首款芯片。

而目前苹果三款 Mac 新品已经开启预售，Mac mini 售价 5299 元起，MacBook Air 售价 7999 元起，MacBook Pro 售价 9999 元起。

MacBook Air M1 芯片（8 核心 CPU+7 核心 GPU）+8GB 统一内存 + 256GB SSD 售价 7999 元；M1 芯片（8 核心 CPU+8 核心 GPU）+8GB 统一内存 + 512GB SSD 售价 9799 元。

MacBook Pro M1 芯片（8 核心 CPU+8 核心 GPU）+8GB 统一内存 + 256GB SSD 售价 9999 元；M1 芯片（8 核心 CPU+8 核心 GPU）+8GB 统一内存 + 512GB SSD 售价 11499 元。

Mac mini 售价 5299 元起。

苹果表示，M1 芯片的系统性能最高可提升 3.5 倍，图形性能最高可提升 6 倍，机器学习最高可提升 15 倍，同时使电池续航比上一代 Mac 长 2 倍。该芯片集 8 核 CPU、最高 8 核 GPU、16 核神经引擎、统一内存架构、I/O 等功能于一身。

令人印象深刻的是，基准测试结果显示，搭载 M1 芯片的新款 MacBook Air 性能优于高端的 16 英寸 MacBook Pro。

MacBook Air 拥有最长 18 小时电池续航，支持触控 ID；MacBook Pro 则拥有最长 20 小时电池续航，支持触控栏和触控 ID。

屏幕方面，MacBook Air 与 MacBook Pro 均采用 IPS 技术的 LED 背光显示屏，支持 P3 广色域与原彩显示技术。其中，MacBook Air 支持 400 尼特亮度，MacBook Pro 支持 500 尼特亮度。

新款 Mac mini 最高可达 16GB 统一内存与 2TB 存储，可同时支持一台最高达 6K 的显示器和一台最高达 4K 的显示器，支持 802.11ax Wi-Fi 6 与蓝牙 5.0 无线技术。

接口方面，新款 Mac mini 配备两个雷雳 / USB 4 端口、两个 USB-A 端口、HDMI 2.0 端口、千兆以太网端口以及 3.5 毫米耳机插孔，其 HDMI 2.0 端口支持多声道音频输出。