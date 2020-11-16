欧盟：若科技巨头违反规定，它们或将无法进入欧洲市场

在欧盟委员会最终敲定针对互联网公司规定之际，欧盟工业执委会主席布雷顿对德国媒体表示，如果科技公司不遵守欧盟规定，其服务可能会被禁止进入欧洲市场。

预计将在 12 月 2 日，布雷顿会与欧盟竞争事务专员玛格丽特一起宣布名为《数字服务法案》（Digital Services Act）和《数字市场法案》（Digital Markets Act）的新规则草案。

这些规定将为 “看门人（gatekeeper）”（具有市场影响力的网络公司）列出一份该做和不该做的事项清单，使得它们与竞争对手和监管机构共享数据，不得利用其地位不公正宣传自己的服务和产品。

新规则草案出台之际，包括企业和行业机构在内的美国科技巨头的批评者对欧盟针对谷歌 (1777.02, 27.18, 1.55%)的裁决提出质疑。谷歌公司称他们没有遏制其所谓的反竞争行为。一些人希望欧盟执法者能更进一步，而不仅仅是命令企业停止此类行为。

该规则草案将允许欧盟禁止企业或其部分服务进入 27 个成员国。在规则草案通过之前，欧盟反垄断和数字监管机构目前没有权力实施此类禁令。

布雷顿表示：“严格的规定必须执行。”他补充说，这些制裁措施只适用于不遵守欧盟规则的公司，最严厉的措施只会在特殊情况下使用。

从科技公司对新规定的恐惧程度可以看出，谷歌上个月推出了一项 60 天战略，以促使美国盟友反击欧盟。