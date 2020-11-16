半导体行业协会副理事长魏少军：国内芯片产业，相比补短板更要强长板

11 月 16 日消息，由国家互联网信息办公室指导，中国互联网络信息中心（CNNIC）、中国科学院计算机网络信息中心（CNIC）主办的第二届中国互联网基础资源大会昨日在北京举行。

清华大学教授、中国半导体行业协会副理事长魏少军出席并发表以《做强芯片产业、夯实网络基础》主题演讲。

在接受媒体采访 谈到目前国内集成电路产业发展遇到的 “卡脖子”问题时，魏少军也谈了自己的看法。

“首先要弄清楚这些‘卡脖子’问题里面到底有多少是跟科技相关的，我觉得这个不能说没有的东西就通通都是我们科技不行。”魏少军认为，集成电路产业涉及的 “设计、材料、设备、制造、封测 “5 个板块，每一个板块面临的问题和需要投资的重点都是不一样的，比如材料问题是当前需要重点尽快解决的。不是简单的用一个模子去套，要实事求是的分析。

魏少军强调，在发展国内集成电路产业时，“补短板”不应该是主旋律。比如设计上，更希望看到的是 “强长板”，在一些关键产品上形成非常强的竞争力。

同时，他认为各地方应避免在集成电路开发方面的盲目冒进。企业也不要盲目跟进追求 5 纳米、3 纳米，但是也绝不是说自己不进步。在不同阶段要有不同的发展侧重点，整体上要有战略定力。

魏少军指出，信息技术产业是全球 GDP 增长的主要动力，半导体产业强力支撑了信息产业的发展。在可以预见的未来，尚不会出现能够代替集成电路的其他技术。芯片已经成为电子信息技术的基础核心，在新一代信息技术中，芯片将发挥决定性的赋能作用。

魏少军表示，”信息技术产业是全球 GDP 增长的主要动力。”数据显示，1970-2001 年（31 年），全球 GDP 累计为 568.3 万亿美元，平均到每年为 18.3 万亿美元；2001-2019 年（19 年），全球 GDP 累计达 1172.5 万亿美元，平均到每年为 65.1 万亿美元，是前面 31 年的 3.6 倍。

谈到半导体行业，魏少军指出，半导体产业强力支撑了信息产业的发展。数据显示，1987-2001 年（15 年），全球半导体产业的累计收入为 15024 亿美元，平均到每年为 1002 亿美元；2002-2019 年（18 年），全球半导体产业的累计收入达 52213 亿美元，平均没到每年为 2901 亿美元，是前面 15 年的 2.9 倍。

对于中国集成电路产业发展方面，魏少军表示，数据显示，2004-2019 年我国集成电路产业高速增长，产值增长近 14 倍，年均复合增长率达到 19.2%，远高于全球 4.5% 的年均复合增长率。2019 年，中国集成电路产业继续维持两位数增长，全年销售达到 7562.3 亿元，同比增长 15.8%。