DigiTimes：英特尔 10 纳米 Alder Lake、Sapphire Rapids 芯片送样

IT之家11月15日消息 据半导体行业权威媒体 DigiTimes 报道，英特尔最新的 10 纳米处理器 Alder Lake、Sapphire Rapids 系列接连送样，但初代 10nm 服务器处理器 Ice Lake-SP 量产将延后至明年第一季度。

根据目前已有爆料信息，Alder Lake 系列处理器基于采用 Golden Cove 大内核和 Gracemont 小内核的混合体系结构。预计将使用英特尔 10nm 的 SuperFin 的工艺和新的 LGA 1700 插槽，提供 DDR5 内存的支持。

Alder Lake-S 与优化版的 Tiger Lake 以及十一代处理器系列 Rocket Lake 一样，都有望在 iGPU 方面采用英特尔 Gen12-LP 架构核显，按照英特尔目前进度来推测，该系列处理器发布日期约为 2021 年末或 2022 年初，这将成为英特尔首个基于 10nm 的产品系列，届时 AMD 将推出其基于台积电 5nm EUV 工艺的 Zen 4 系列产品。

与目前的 Skylake 微内核相比，Golden Cove 与 Gracemont 将提供更高的 IPC，甚至有爆料称 Golden Cove 将比 Skylake 的 IPC 提升约 25-30%，结合英特尔已经成熟的 10 nm 工艺，相较目前的十代处理器提升有望达到一个可观的程度。

而英特尔即将推出的 Sapphire Rapids 系列服务器处理器基于 10nm 工艺、采用 MCM 设计，将具有最高 56 个核心，支持 4 路并联，支持 HBM2，TDP 最高可达 400 瓦。英特尔此前表示其 Sapphire Rapids 系列处理器将于 2021 年推出，将支持 DDR5 内存和 PCIe 5.0，并采用 CXL 1.1 连接，是 "下一代" 数据中心芯片。

IT之家了解到，英特尔 Ice Lake-SP 方面，渠道早在上个月就有延期一说，但直到英特尔本季度财报 上亲口承认基于 10nm 节点的 Ice Lake-SP（ILSP）处理器第四次宣布延迟，将一直延迟到 2021 年第 1 季度。也正因如此，英特尔市值大跌。