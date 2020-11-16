OPPO 官宣全链路色彩管理系统， 11 月 18 日正式登场

IT之家11月16日消息 今日，OPPO 官方宣布 OPPO 全链路色彩管理系统将于 11 月 17-18 日召开的 OPPO 未来科技大会 2020 （OPPO INNO DAY 2020）上正式亮相。

众所周知，手机屏幕显示效果是普通用户评判一部手机的因素之一。此前便发生过因为厂商混用素质参差不同的屏幕而备受指责。

除屏幕外，影响显示效果的途径主要就是色彩表现系统，也就是软件层面的调度和优化适配。此次 OPPO 未来科技大会 2020 上即将发布的全链路色彩管理系统有望为用户带来新的视觉体验，将会是 OPPO 在手机领域、在色彩领域又一次新的探索。

说到色彩管理，华为手机产品线副总裁李小龙近日表示，“Mate40 系列是安卓手机中第一次真正支持全面色彩管理的手机”。例如为用户提供了标准和鲜艳两种不同的色彩模式可选。但新的标准模式是指 “显示系统进行完整的色彩管理”，不是指只支持 sRGB 色域。

IT之家了解到，OPPO 拥有 6 大研究所和 4 大研发中心，并在伦敦设有全球设计中心。考虑到华为与 OPPO 在手机技术研发方面的实力相差不大，可以期待一下 OPPO 方面的回答，预计可为为行业带来新的创新方向。