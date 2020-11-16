清华大学与中国移动成立联合研究院，宣称要突破国家 “卡脖子”技术

11 月 16 日下午消息，中国移动近日携手清华大学在北京成立联合研究院，中国移动董事长杨杰、清华大学党委书记陈旭共同为联合研究院揭牌。中国科学院院士、清华大学教授陆建华，中国移动副总经理高同庆等出席仪式。

前期中国移动与清华大学已在车联网、网络构架与关键技术研发、移动网络业务开发等领域探索开展了多项合作。本次联合研究院的成立，双方将围绕科技创新和人才培养，在更大范围内开展更加广泛的合作。

杨杰表示，中国移动与清华大学有着非常深厚的合作基础，清华大学在前端科研领域取得了很多重大突破。希望以此次联合研究院成立为契机，双方进一步创新校企合作模式，立足国家战略需求，强强联合、协同攻关，共同打造科研新高地、人才强磁场，取得更多原创性、引领性突破。

联合研究院院长、清华大学电子工程系教授陆建华介绍了研究院的发展定位、合作原则、人才培养、创新机制等内容。陆建华表示，研究院将坚持需求导向、问题导向，聚焦核心技术攻坚，为实现我国在移动通信领域的领先优势、引领全球科技产业发展作出应有贡献。

据悉，联合研究院将聚焦未来移动通信、下一代互联网、人工智能、物联网等领域，开展前沿技术、行业共性关键技术以及新技术、新工艺应用研究。

力争建成国际一流联合研究院，培养一批信息通信领域国际领军科技人才，推进国家 “卡脖子”重大技术实现突破，助力建设世界科技强国；力争在 6G、人工智能、物联网等前沿科技领域取得源头性创新，促进成果转化，实现双方共同发展。