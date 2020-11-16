5G 时代会让微软在电信行业迎来第三次好运吗

多年以来，微软一直试图打入电信消费市场，但都以失败告终。

2011 年，微软集团斥资 85 亿美元收购 Skype，一举将当时占主导地位的互联网电话及视频通话服务纳入麾下，引发行业热议。但由于经历多次重新设计、战略转变，且存在诸多产品缺陷，加之谷歌的 Hangouts、Zoom 和 微软自家的 Teams 等竞争对手脱颖而出，Skype 失去了昔日的光芒。

两年之后，微软欲与苹果公司展开较量、希望成为一家羽翼丰满的智能手机公司，可惜这一尝试又一次失败了。2013 年，微软以 72 亿美元的价格收购了诺基亚的手机部门，但微软首席执行官萨蒂亚 · 纳德拉在坐上最高职位之后就关闭了这个部门。

除此之外，试图挤入移动操作系统市场的微软也未曾见过曙光。微软将 Windows mobile 定位为苹果、安卓双寡头垄断的下的替代品，然而这款操作系统最终只是短暂地出现在全球智能手机市场中的一小部分机型上。

但是，这家全球最大的软件公司并没有放弃电信业务。相反，它将注意力转向了企业市场和运营商本身。在过去的一年中，微软与 Verizon、沃达丰（Vodafone）和德国电信（Deutsche Telekom）等运营商展开合作，帮助它们为制造业和物流等行业的企业客户推出新的基于 5G 的专用网络。

现如今，越来越多的企业指望 5G 改变他们的运营方式。他们认为，最大限度地减少网络传输数据的延迟远比不断更新的无线技术更为重要。尽管在消费者市场，随着新款 iPhone 的推出，无线技术已经开始吸引人们的想象力。

对于微软 Azure 运营商业务副总裁尤瑟夫 · 哈利迪（Yousef Khalidi）来说，考虑到 5G 需要更多的计算能力，进军这一市场是微软的天命所在。

微软将自己定位为网络运营商的合作伙伴，发誓要通过让数据中心（帮助支撑 5G 网络）在物理上更接近商业客户来减少延迟。上个月，微软公司推出了一个针对电信行业的 Azure 公共云服务版本，以此作为展现其最新意图的信号。

但微软的强劲攻势正在制造紧张局势。哈利迪坚称，市值已飙升至 1.6 万亿美元的微软在策略上必须要 “谦逊”。鉴于其坐拥 Skype 的所有权，一些运营商可能会将微软视为 5G 企业市场上的潜在竞争对手。

哈利迪表示：“我们已经知道我们的界限应该在哪里。我们不是经营者，也永远不会是经营者。我们只是一家软件公司，我们提供了他们想要的所有控制点。客户完全属于他们（运营商）。”

当然了，微软也不是唯一一家拥有如此雄心壮志的公司。业界巨头谷歌、微软、亚马逊和 IBM，都在用自己在公共云领域的地位作为跳板，从企业客户对 5G 服务的需求中获取利益。

虽然企业市场只占巨头们当前季度收入的一小部分，但这仍然是一个有利可图且正在快速增长的市场，也是一个值得去争夺的市场。研究机构易观（Analysys Mason）预测，到 2025 年，由软件功能和云基础设施组成的 “网络云”市场价值将达到 360 亿美元，年复合增长率为 40%。

相对于 IBM 等竞争对手，微软似乎更进一步，这家公司已经开始自行开发电信网络运行软件。今年，微软还收购了两家专业公司，Metaswitch 和 Affirmed Networks。此举使得微软在电信和科技日益融合的 5G 时代，屹立于中心为之。与此同时，这些交易还使得微软与诺基亚、爱立信和华为展开了更加激烈的竞争。

哈利迪是微软的资深员工，曾帮助开发代号为 “红狗（red dog）”的微软原创云产品 Azure。他表示，上述交易帮助微软打造了行业品牌，带来了数百名专业工程师，帮助他们建立了与微软云计算领域的合作关系。

易观分析师卡罗琳 · 查佩尔认为，对于微软这样的企业来说，合作不仅仅是合作，正如上个月，微软与美国最大电信公司 Verizon 签署 5G、云计算融合项目，一切都有无限可能。

随着越来越多的电信集团将 5G 建设成一种与硬件元素分离的基于软件的系统（这一过程称为虚拟化），一些网络可能会选择将其网络建立在公共云，而不是自己的数据中心之上。卡罗琳 · 查佩尔表示：“所有公共云提供商追逐的最大战利品就是电信网络本身。”

但对网络运营商来说，来自大型科技公司的热忱是一把双刃剑。近 20 年来，网络运营商们一直试图抵制全球科技巨头，这些巨头们通过提供免费语音电话和短信产品，威胁要吃掉运营商的午餐。对此，一些人仍然保持警惕。

上个月，在英国《金融时报》和欧洲电信网络运营商协会举行的联合会议上，西班牙电信集团 Telefónica 董事长兼首席执行官何塞 · 马里亚 · 阿尔瓦雷斯 · 帕莱特（JoséMaría Alvarez Pallete）对科技公司在数据领域的力量发起了猛烈抨击。

他指出，日渐萎缩的电信业和蓬勃发展的科技业之间存在巨大的估值差异，因此他呼吁欧盟委员会（European Commission）“结束对新一代网络的征用”，同时他也声称支持布鲁塞尔方面对大型科技公司实施更严格的监管举措。

一位电信业高管表示，微软拥有 Skype 意味着这家美国公司是一个 “边缘竞争对手”。该公司可以直接瞄准电信市场的某些领域，比如为企业提供私人网络，这只会加剧电信运营商们对微软最终意图的担忧。同时，该高管补充称：“他们到底要做什么还不得而知。”

事实上，一些人认为，微软有潜力进一步进军电信行业。研究公司 CCS Insight 上月暗示，微软公司很可能会收购芬兰集团诺基亚，从而成为一家成熟的电信设备公司，提供云、软件和无线电设备。

今年 2 月，美国司法部长威廉 · 巴尔（William Barr）表示，美国应考虑收购诺基亚或爱立信的股份，从而打造一个强大的国际竞争对手。任何这样的举动都将是微软继其操作系统和手机领域进军之后，第三次试图利用诺基亚作为渠道，在电信领域取得更大的立足点。

但是，哈利迪弱化了微软集团可能会入股诺基亚的说法，他表示，微软更有可能在芯片和无线电行业继续与硬件公司合作。哈利迪说道：“我们知道，我们的极限在哪里。”