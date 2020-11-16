UI 逐渐统一，Win10 圆角图标现已拓展到微软 Edge 浏览器

IT之家11月16日消息 据外媒 WindowsLatest 今日报道，微软希望为其所有应用程序带来一致性和更整洁的外观，微软正在逐步将所有平台上的应用程序强制更换为新的圆角图标设计。

Windows 10 上不再有正方形和尖锐边角的图标，而转向带一定圆角弧度的矩形，微软表示，这种新的圆角在视觉上将更具吸引力并且更易于接受。

今年年初，微软开始将新式图标推向 Windows 10 上的 Office 程序、收件箱应用程序和其他第一方应用。微软近期还更新了带有圆角的计算器等第一方 App。

而随着微软现在推出新的 Chromium Edge 浏览器更新，微软已将原来整齐的菱角图标替换为圆角图标。IT之家了解到，该更新目前仅面向 Edge Canary 测试人员，预计将于今年晚些时候推广到所有用户。

虽然只是一个微小的变动，但经常使用的人一定是可以注意到的，下面举几个例子，

▲ 图源 WindowsLatest，下同

这些圆角图标有望取代目前 Windows 10 所有应用程序中 Metro UI 尖角。例如，“闹钟和时钟”等 App 的最新更新就引入了这一倒圆角风格。

值得一提的是，Windows Vista 和 Windows 7 本来已有圆角风格，但微软在 Windows 8 和 Windows 10 中采用 Metro UI 和 Fluent Design UI 时决定删除所有圆角和悬空效果，因此我们目前看到的就是微软当时有意去掉的东西。

外媒预计微软将在 2021 年下半年将新的 UI 更新推广到 Windows 10 所有方面，重点也会放在圆角上面，实现所有产品的风格统一，最终用基于 Fluent Design 的 WinUI 替换 Windows 10 的 UI。