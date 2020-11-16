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消息称明年没有三星 Galaxy Note 21 手机

2020/11/16 22:13:46 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月16日消息 外媒 mspoweruser 报道，关于三星热门 Note 系列可能要结束的传闻再次酝酿。

去年我们就曾听说，三星希望将 Note 系列功能带到 S 系列手机上，并逐步淘汰秋季旗舰，转而推出 Fold 折叠屏系列手机。

现在有爆料称三星 Galaxy S21 将支持 S Pen 手写笔，现在有迹象表明三星 Galaxy Note 21 系列手机甚至不会出现在三星的产品路线图上。

爆料人士 Max Weinbach 在推特上发布了一份 2021 年的三星旗舰产品清单，明显缺失了 Note 21

值得注意的是，他表示其中有三款设备将支持 S-Pen，可能包括三星 Galaxy Z Fold 3。

IT之家获悉，泄露的三星新品路线图上包括三星S21 FE、S21、S21+、S21 Ultra，三星 Z Fold 3、Z Flip 3、Z Fold FE。

另一位爆料人士 Ice Universe 表示支持这一传闻，并指出还没有关于三星 Galaxy Note 21 系列的开发信息。

如果此爆料属实，我们可期待 Fold 折叠屏系列将成为三星智能手机创新宇宙的中心，主要关注 Fold 的投入是否会大大增加，当然，那些在 Note 周期的用户可以换成三星 S21 Ultra。

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关键词：三星Note21三星手机

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