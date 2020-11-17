HomePod mini 评价汇总：真的小巧，音质还行

11 月 17 日上午消息，今天 HomePod mini 在美国和其他 9 个国家 / 地区发售，随着产品开始到达客户手中，人们对这款新智能音箱的评价逐渐多了起来，能让我们看到更多意见。

国外 MacRumors 论坛成员 “ boultonn”表示，HomePod mini 确实 “很迷你”，但可为教师提供“绝佳”的声音。他们还称赞 HomePod mini 的简单设置过程，只要将 iPhone 或 iPad 放在它附近，按着屏幕上的说明即可。

▲音质不错

位于英国的开发者 Matt Cheetham 表示，“音质很棒”，位于东京的开发者 EnricoPangan 也有同感。

当然，并不是每个人都印象深刻。英国作家兼公关总监马克斯 · 塔顿 · 布朗（Max Tatton-Brown）表示他对 HomePod mini“无动于衷”。如果真需要好音质，应该买 HomePod 一代。

▲没啥意思

英国设计师兼摄影师奥利尔（Oliur）持不同意见。他说，HomePod mini 的音质 “令人赞叹”，这个小巧的机身仿佛可以 “变大”，但他补充说，它 “缺少低音”，他说这是合理的，因为它是小型音箱。

▲音质还行 ，但缺少低音

上周，KTLA 技术记者 Rich DeMuro 对 HomePod mini 和 Google 的 Nest Audio 扬声器的音质进行了对比，两者的价格均为 99 美元。许多看了这条视频的用户都认为 HomePod mini 的声音更好。

HomePod mini 提供了全尺寸 HomePod 的许多功能，包括 Siri，HomeKit，Apple Music，对讲语音消息和多个音箱组合配对，但是得知 HomePod mini 不能设置为 Apple TV 的默认音频输出时，一些客户感到失望，只有全尺寸 HomePod 才有可能。

HomePod mini 的预购于 11 月 6 日在美国，澳大利亚，加拿大，法国，德国，香港，印度，日本，西班牙和英国开始。今年晚些时候在中国，墨西哥等地开售。