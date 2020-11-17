触摸屏故障，美政府扩大对特斯拉调查，涉及 15.9 万辆

当地时间周一，美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA)表示，就特斯拉公司电动汽车存在的安全故障问题，它扩大了对该公司电动汽车 Model S 和 Model X 的调查，目前涉及数量大约 15.9 万辆，并且调查级别也提升至工程分析程度。此举被认为强迫特斯拉召回不符合交通安全规定电动汽车所必须采取的步骤。

早在今年 6 月份，NHTSA 就曾针对特斯拉电动汽车触摸屏故障问题展开了初步评估。NHTSA 表示，这一故障问题导致触摸屏可能失灵，使得后置摄像头的画面无法显示，让司机在倒车或转弯时可视范围缩小。

针对以上消息，特斯拉未能立即回复来自媒体的置评请求。

这次调查目前涵盖 2012 年至 2018 年期间生产的 Model S，以及 2016 年至 2018 年期间生产的 Model X。最初，NHTSA 只是对 2012 年至 2015 年间生产的 Model S 进行了调查，数量约为 6.3 万辆。

NHTSA 表示，该故障不影响车辆控制系统。NHTSA 说，特斯拉这两款电动汽车的内存控制单元 (MCU)部件，使用的是英伟达公司的自动驾驶芯片 Tegra 3。

一些投诉表示，该故障可能导致充电能力丧失，还可能会导致其他安全警示受到影响。NHTSA 称，它已经审查了 1.2523 万项针对该故障的投诉和索赔请求，这大约是受到调查车辆数量的约 8%。

特斯拉表示，它已经收到 2399 项投诉和现场报告，7777 项保修索赔请求，以及 4746 项与 MCU 替换有关的非保修索赔请求。许多投诉声称，质保如果到期，特斯拉要求车主支付更换部件 MCU 的费用。

NHTSA 表示，数据显示，到了一定时间，该故障发生率超过 30%，而在 3 至 4 年后，发生率将会更高。NHTSA 还称，特斯拉已经对软件提供了无线升级功能，“以减轻 MCU 故障的发生”。