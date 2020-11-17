有所提升：三星智能手机第三季度全球市占率 17.2%

据韩联社报道，三星电子 17 日发布的季报显示，公司第三季度在全球智能手机市场的份额为 17.2%（以市场调研机构 “策略分析公司”的数据为准），较上半年有所提升。而半导体、电视、显示器等其他产品市占率则小幅下滑。

三星电子的智能手机全球市占率从 2017 年的 19.5% 降至 2018 年的 17.4%，去年略微回升至 17.5%，今年上半年跌至 16.4%。策略分析公司原先预测今年全球智能手机市场规模将达到 14.5 亿部，但后来因新冠疫情，将预期调整为 12.6 亿部。

分析认为，市场规模的缩小和日趋激烈的竞争导致三星电子的市占率下滑。但第三季以来，市场出现反弹，三星旗舰新品面市促使其市场份额回升。

此外，三星电子显示器市占率继上半年之后，第三季持续下滑并跌破 40%。智能手机面板市占率从上半年的 41.3% 跌至第三季的 39.6%。智能手机面板中，三星的主力产品 OLED 面板所占比重预计将从去年的 30% 增至今年的 31%。由此，三星电子将在 OLED 面板市场上扩大主导权。

在半导体 D-RAM 存储器方面，三星电子的市占率从 2017 年的 45.8% 跌至 2018 年的 43.9%，之后一直在该水平徘徊。今年上半年受疫情影响，服务器需求增加，但下半年受库存增加等影响，需求低迷。公司推测第三季市占率为 43.3%。

在电视方面，三星市占率小幅下滑，从上半年的 32.4% 跌至第三季的 31.9%，但自 2006 年起连续 14 年稳居全球榜首。